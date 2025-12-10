連25紅 台11月出口640.5億美元創新高 全年飛越6000億美元

我的頻道

記者邱琮皓／台北報導
台灣的財政部9日公布11月出口640.5億美元，創歷年單月新高，年增56％，連25紅，增幅是近15年半來最強。在AI大爆發下，2025年出口規模確定飛越6000億美元，全年增幅將創近15年最佳紀錄。

11月出口表現亮麗，共寫下六個新高紀錄，包括總出口規模、電子零組件出口額、資通產品出口額、對美出口額、對美出超規模、對美出口增幅，都是歷年單月新高。

此外，11月進口479.7億美元，同寫新高，年增45％，反映出口衍生備料需求，加上全球AI鏈的分工運作；同時半導體設備進口也呈現強勢成長，代表後續出口動能仍在。

財政部統計處長蔡美娜指出，11月出口640.5億美元，是今年繼8月、10月後，第三度超越南韓，且差距拉大到30億美元。

她形容出口表現給出「大驚喜」，甚至是「震撼」，可歸納三大利多，首先，全球經濟維持穩定步調；第二，AI與高效能運算應用商機持續蔓延，是最核心因素；第三，歐美進入年終採購旺季，陸續釋放備貨需求。

蔡美娜分析，今年來美國對等關稅衝擊確實比預期小，加上AI應用突飛猛進，台灣半導體在地供應鏈完整，領導廠商同時具產能與先進製程優勢，造就科技業外銷盛況。

今年截至11月，累計出口規模5784.9億美元，續創同期新高，年增34.1％。按季節走勢預估，12月出口年增率將介於40％到45％間，出口值為610億美元至632億美元，將是連26個月正成長，同時也將迎來第三個月超過600億美元水準。

在AI、高效能運算（HPC）等新興科技應用商機刺激下，不只是對美累計出超、全年累計出超都已突破歷年新高，財政部曾預估今年出超會突破1000億美元，但前11月已達1379億美元，蔡美娜透露，由於近幾月單月出超表現都還不錯，有機會突破1500億美元。

主計總處看好整個外銷能見度的提升，據最新預測，今年第4季出口仍會保有旺季效應，規模值會逐步上升，因此主計總處上調第4季出口預測至1723億美元，不僅收在今年高點，也是史上單季新高，年增36.8％。依財政部預估，第4季出口年增幅度若為48％至50％間，預計會寫下2010年第2季以來最大增幅，若突破該年首季的52.3％，將會再向前推進紀錄。

