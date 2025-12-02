不能唱衰？上海整治網上「歪曲解讀」房產政策等不良資訊

我的頻道

記者陳湘瑾／即時報導
上海市委網信辦近日對網路上的房地產資訊傳播進行整治，已指導小紅書、嗶哩嗶哩等網站平台自查清理涉唱衰樓市、歪曲解讀房產政策等違法違規和不良資訊。（中新社）
上海市委網信辦近日對網路上的房地產資訊傳播進行整治，已指導小紅書、嗶哩嗶哩等平台自查清理涉唱衰樓市、歪曲解讀房產政策等違法違規和不良資訊。上海市委網信辦表示，「房地產即將暴跌」、「市場將崩盤」等表述是對正常政策調整進行誤讀。

據上海市委網信辦的微信公眾號「網信上海」2日消息，11月14日，上海市委網信辦會同市房管局、市公安局網安總隊等部門，啟動規範網上房地產信息傳播秩序專項整治行動。

文中指出，專項行動開展以來，已指導小紅書、嗶哩嗶哩等網站平台自查清理涉唱衰樓市、歪曲解讀房產政策等違法違規和不良資訊4萬多條，處置違規房產類帳號7萬多個，處置違規直播間1,200多個。

文章指，部分帳號圍繞房地產政策發布誇大性解讀內容，使用「房地產即將暴跌」、「未來無法出手」、「市場將崩盤」等表述，對正常政策調整進行誤讀、渲染和放大，引發用戶恐慌性預期；部分帳號利用直播歪曲解讀上海房地產，對於部分板塊標籤化或以偏概全，誤導市場預期。

其它整治的內容，還包括設置明顯低於市價的價格標籤，吸引用戶諮詢，並在內容中暗示「錯過不再」等話術引流，或是使用虛假房源圖片，偽造交易資訊，誤導用戶判斷房源真實性。

上海市網信辦表示，下一步將會同相關部門持續保持高壓嚴管態勢，加大打擊房地產領域網絡亂象力度，切實規範網上房地產信息傳播秩序。歡迎廣大網民據實提供線索。

目前，中國房市呈現新建住宅格上漲、二手住宅持續下跌的現象。中指研究院1日發布的數據顯示，2025年11月，中國百城新建住宅均價為每平方公尺人民幣17,036元(約2409美元)，月增0.37%，年增2.68%；百城二手住宅均價為每平方公尺人民幣13,143元(約1858美元)，月跌0.94%，年減7.95%。

彭博指出，中國房地產市場4年來的低迷一直拖累經濟，而房價持續下滑，令那些擔心房地產作為財富保值手段可行性的購房者望而卻步。Pantheon Macroeconomics中國經濟學家林浩波（Kelvin Lam）此前表示，中國房地產市場依然低迷，價格復甦要到2027年才有可能，屆時庫存將降至更合理的水準。

房地產 小紅書 微信

誰是台灣高房價元凶？專家：經濟學人、王婉諭都說錯了

