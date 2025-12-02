中國晶片新創公司中昊芯英自主研發TPU算力 強槓Nvidia

中昊芯英自主研發的TPU，據報「算力效率」已達到或超過同級別輝達A100 GPU約1.5倍。圖為中昊芯英獲2024年「中國芯」創新突破產品獎。 (取材自牛華網）

中國晶片新創公司中昊芯英自主研發的TPU（指為深度學習客製的專用加速器），在AI 大模型計算場景中，據報「算力效率」已達到或超過同級別Nvidia輝達 (另稱英偉達)A100 GPU約1.5倍，能耗降低30％，有望開闢中國本土AI算力新路徑。

全球AI晶片市場戰火再起，科技巨頭Google(谷歌 )計畫向Meta供應其自研TPU攪動AI產業生態，各國雲端與AI廠商正尋求多元化硬體方案，以降低對輝達AI GPU的高度依賴。

港媒南華早報報導，中昊芯英稱其自主設計的TPU晶片「剎那」在AI訓練／推理任務中的表現已達到或超越輝達同等級晶片，如訊息屬實，將對AI晶片市場、國產化替代和算力基礎設施供應鏈產生深遠影響。

輝達在AI產業獨占鰲頭，行業難言健康，因此國際巨頭試圖挑戰輝達，綜觀目前狀況，輝達的挑戰者有三類：一個是老對手AMD；二是以谷歌為代表開發TPU；三是因受到美國制裁不得不自主研發AI計算加速晶片的中國企業，包括華為、寒武紀、摩爾線程、海光信息、壁仞科技等。

從中國廠商研發路線來看：海光信息、壁仞科技、沐曦股份等企業則與AMD類似，主打GPGPU（省去圖形功能專做AI計算加速），專注執行AI計算加速業務；華為海思、寒武紀兩者為非GPU路線，也採用與谷歌一樣的ASIC（特定應用積體電路，TPU也屬於一種ASIC）路線，定製AI計算加速晶片，推出NPU（嵌入式神經網絡處理器）產品搶市。

中昊芯英有望成為挑戰輝達另一隻生力軍。公開資料顯示，中昊芯英核心創始團隊組建於2018年，主要創始團隊及核心研發團隊為一批來自谷歌、甲骨文、Facebook、微軟、三星、海思等巨頭公司經驗豐富的AI軟硬體設計專家。該公司創始人及CEO楊龔軼凡曾作為谷歌TPU晶片核心研發者，深度參與過TPU v2/3/4的設計與研發工作。

中昊芯英也是中國國內唯一一家掌握TPU架構AI專用晶片核心技術並實現全自研TPU晶片量產的公司。