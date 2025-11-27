立訊搶攻機器人賽道報捷 今年預計出貨3000台

蘋果供應鏈立訊精密正將消費電子領域累積的精密製造技術，延伸至機器人賽道。（圖／取自立訊精密官方網站）

中國蘋果供應鏈 立訊精密正將消費電子領域累積的精密製造技術，延伸至機器人賽道。

立訊精密近日表示，今年預計出貨3000台人形機器人 ，且計畫於明年初推出「製造2.0」產線，該產線具備高度柔性、高度自適應與高自動化特性，將實現從零件到整機組裝的完整生產能力。

立訊精密26日發布投資者關係活動紀錄表顯示，在人形機器人領域，公司已具備全產業鏈核心能力，除電池與部分關節模組外，可自主完成諧波齒輪等關鍵部件的精加工。在產能與產線建設方面，立訊精密目前第一代產線為半自動化手工線。

另一果鏈企業藍思科技此前表示，預計今年人形機器人出貨3000台以上，四足機器狗一萬台，初步成為最大的具身智慧硬體製造平台之一。

並預計2026年實現人形機器人核心組件和整機組裝規模翻倍，2027年人形機器人與四足機器狗出貨量穩居全球前列。

立訊精密總投資人民幣50億元的立訊機器人總部基地項目7月於常熟開工。基地項目占地面積66畝，將打造集研發設計、裝備集採、系統集成、銷售維護於一體的全產業鏈總部基地。當時預估建成後實現年產值人民幣100億元（約14億美元）。

據機構高工機器人產業研究所（GGII）數據顯示，2024年中國人形機器人銷量在800台左右，2025年上半年銷量超過4000台。

近期「果鏈」廠商皆有涉入人形機器人的動作，比如領益智造、長盈精密等均已開闢專門的人形機器人產線或廠房用於生產，且有較大額的訂單交付。時代在線網指出，長期以來，蘋果對其代工廠都有高度智慧化的要求。2010年代初期，富士康 、立訊精密、藍思科技等頭部代工廠已開始構建自動化產線。

近年來，中國果鏈廠商所部署的機器人形態也從傳統的固定式機械臂，逐步向移動複合機器人乃至人形機器人延伸。