我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

鴻海電動車報捷 插旗日本計程車租賃業

記者蕭君暉／綜合報導
日本知名計程車租賃業者MK控計畫2027年導入鴻海製造的電動車。據悉，雙方合作車款，是上周在鴻海科技日亮相的新款電動車Model A（見圖）。（本報資料照片）
日本知名計程車租賃業者MK控計畫2027年導入鴻海製造的電動車。據悉，雙方合作車款，是上周在鴻海科技日亮相的新款電動車Model A（見圖）。（本報資料照片）

鴻海電動車布局再下一城。日本知名計程車租賃業者MK控股社長青木信明接受日本媒體「TV Tokyo」獨家專訪透露，計畫在2027年導入鴻海製造的電動車。業界解讀，鴻海電動車持續擴大出海口，成為繼AI伺服器、蘋果硬體組裝等業務後，另一個備受期待的事業。

MK集團是日本老牌計程車租賃公司，創立於1960年，目前在東京、京都、大阪、札幌、神戶、資賀、名古屋、福岡、沖繩等九大城市提供服務，並在海外有據點。

據悉，鴻海與MK集團的合作車款，是上周在鴻海科技日亮相的新款電動車Model A。

業界看好，隨著MK集團將大量導入鴻海電動車運營，將有助鴻海電動車能見度持續放大，助力鴻海營運。

談到Model A是否會在日本製造，鴻海董事長劉揚偉透露，設計是由日本工程師設計，未來會在日本設立公司，服務當地客戶，Model A會在當地生產，一步步朝這個方向來做。

鴻海電動車策略長關潤則指出，「希望Model A盡可能在日本製造，並在日本銷售」。他透露，MK集團已將2030年訂為一個重要時間點，希望在京都導入自動駕駛「機器人計程車」服務，讓車輛能在沒有駕駛的情況下安全載客、接單、行駛。

對MK集團這個以服務品質著稱的日本計程車品牌來說，敢公開談這樣的目標，代表相信相關技術與制度環境將在未來幾年內快速成熟。而在這條時間軸上，鴻海是否成為關鍵夥伴，青木說：「這是一個選項」，預留合作升級的空間。

MK集團規劃，預計2025年將旗下30%的車輛更改為電動車，並於2030年全數導入電動車。鴻海將扮演助力MK集團走向全電動車運贏的關鍵夥伴。

業界認為，鴻海與MK合作，等於直接打開一條通往日本實際營運場景的通道。青木受訪透露，集團計畫在2027年導入數十輛鴻海製電動計程車，雙方溝通已持續約一年，意味這並非倉促決定，而是經過多輪試算與實車評估後的結果。

鴻海 電動車 日本

上一則

市場押注Fed降息 推動亞股反彈 美期指走揚

下一則

基辛格：美國要費幾十年 才能打造和台灣類似的晶片供應鏈

延伸閱讀

港府跟進中國對日反制 暫停與日本總領事館交流

港府跟進中國對日反制 暫停與日本總領事館交流
關係緊張仍得交流 日駐中使館辦文化活動盼加深對日了解

關係緊張仍得交流 日駐中使館辦文化活動盼加深對日了解
赴日遊「速凍」中旅行社5成訂單被取消 周減70飛日航班

赴日遊「速凍」中旅行社5成訂單被取消 周減70飛日航班
日相高市早苗害的？ 日本天團YUZU取消中港台巡演

日相高市早苗害的？ 日本天團YUZU取消中港台巡演

熱門新聞

American Bitcoin Corp. 共同創辦人兼策略長艾瑞克·川普9月16日在紐約那斯達克交易所敲鐘儀式上發表談話。(路透)

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

2025-11-23 19:10
稀土元素氧化釔（Yttrium oxide）價格今年暴漲近1,500%，並創下歷史新高。圖為稀土釔的樣本。路透

稀土危機…釔價狂飆1500%創新高 中國管制震撼全球產業鏈

2025-11-18 12:01
隨著中日關係急凍，中國發布赴日旅遊示警，野村分析師警告說，這可能進一步讓日圓承受貶值壓力。（路透）

高盛野村雙雙示警 日圓貶值「兩大壓力鍋」：旅遊收益急降與財政風險

2025-11-17 04:44
鴻海今天舉行 2025 年鴻海科技日（HHTD25），頭髮明顯花白的郭台銘（右）以貴賓身分現身活動現場。記者胡經周／攝影

滿頭白髮 鴻海創辦人郭台銘現身2025鴻海科技日

2025-11-21 15:45
特斯拉執行長馬斯克（左）和Nvidia執行長黃仁勳，在華府舉行的「美國-沙烏地投資論壇」上對談。（截圖自YouTube）

AI會改變人類工作？馬斯克、黃仁勳罕見對談 看法不同

2025-11-21 01:10
紐西蘭威靈頓商店街區市況冷清。 （路透）

這國因為經濟停滯 國民出走海外人數創新高

2025-11-13 04:49

超人氣

更多 >
這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味
好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因
他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相
加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠
美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台

美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台