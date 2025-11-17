中國靈伴AI眼鏡 今年訂單衝逾20萬副 明年目標100萬副

中國智慧眼鏡巨頭Rokid與暴龍眼鏡13日聯合發布新品BOLON智慧眼鏡，是一款不帶顯示屏的智慧眼鏡，包含太陽鏡和光學鏡兩款產品。（取材自北京商報）

中國AI 眼鏡大廠、被視為「杭州第七龍」靈伴科技（Rokid）訂單量暴增，今年已獲得超過20萬副智慧眼鏡 訂單。Rokid創始人祝銘明更將Rokid明年的智慧眼鏡銷售目標是提高至逾100萬副，2028年將達到1000萬副。他認為， 智慧眼鏡正在迎來「iPhone 時刻」。

蘋果在2007年1月發布第一代iPhone，重新定義了手機，並徹底改變了人類的生活方式，被認為是具有歷史意義的「iPhone時刻」。

綜合界面新聞、北京商報等報導，祝銘明近日在新品發布會上表示，今年「雙11」期間，該公司智慧眼鏡總銷售額達到5000萬元人民幣（約708.7萬美元）。他說，今年Rokid已獲得超過20萬副智能眼鏡訂單，其中約五萬副來自海外市場。

Rokid披露的數據稱，今年9月至今，Rokid對外銷售的智慧眼鏡總使用量達到1500萬次，單副設備每天平均佩戴時間為八個小時。

而智慧眼鏡也成為今年「雙11」消費電子的亮點。據電商巨頭京東數據，「雙11」期間京東3C數位AI產品成交額年增長超過100%，其中智慧眼鏡成交額增速346%，排名前五的分別為小米、Rokid、影目科技IMMOGO3、雷鳥、影目科技IMMOGO2；天貓淘寶數據顯示，阿里夸克AI眼鏡則占據優勢。在XR設備熱賣榜中，夸克AI眼鏡位列第一，Rokid、雷鳥、XREA、小米分居第二至第五位。

國際數據公司（IDC）報告顯示，今年上半年，全球智慧眼鏡市場出貨量達406.5萬副，年增64.2%，預計到2029年全球智慧眼鏡市場出貨量將突破4000萬副。該報告預測，中國市場在2024年至2029年的複合增長率將達到55.6%，增速位居全球首位。