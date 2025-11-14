經濟學人：榮景潛藏台灣病 央行壓匯率致經濟嚴重失衡

英國「經濟學人」雜誌以「台灣榮景的潛藏風險」的封面報導，指出央行壓低新台幣匯率造成經濟失衡，但也提到央行政策是源自我外交處境孤立。（記者曾學仁／攝影）

英國「經濟學人」雜誌在最新一期以「台灣榮景的潛藏風險（The hidden riks in Taiwan's boom）」的封面報導指出，台灣央行 持續抑制台幣匯率 ，以免於貨幣 升值衝擊經濟的「荷蘭病」，卻反而造成經濟嚴重失衡，形成所謂的「台灣病」（Taiwanese disease）或「福爾摩沙流感」（Formosan flu）。但報導也提到，央行的政策並非純屬魯莽無謀，而是根植於台灣外交處境孤立的脆弱感。

「經濟學人」報導指出，「台灣病」最明顯症狀是台幣匯率低迷，因為根據大麥克指數，台灣一個大麥克漢堡價格比美國的便宜56%，經調整後的台幣匯率被低估了55%，程度為該雜誌追蹤的53種貨幣最高。至於台灣病的另一個症狀是日增的龐大經常帳順差。

央行高層指出，「經濟學人」用「大麥克指數」來評斷，認為台幣低估55%，意即台幣應該升值，但用單一商品評斷匯率高低並不客觀，舉例來說，如果用野村控股提出的「iPhone指數」來看，以最新iPhone售價換算，台幣匯率還「高估17.1%」，是不是代表台幣該大幅貶值呢？

「經濟學人」認為，隨著全球對台灣晶片的熱絡需求，將持續推升台灣的貿易順差，加重台幣升值壓力，並提高壽險業者資產與債務錯配的風險，還可能加深美國談判團隊的不滿，台灣抑制匯率的政策過去可能有益，但隨時間過去，看起來愈來愈難維持。

「經濟學人」指稱，台灣央行實際上是以犧牲一般民眾的生活水準，換取出口競爭力，且央行為維持匯率低迷印製的台幣，導致現金充斥，推升房價，進一步削弱民眾的購買力。央行已透過定存單從金融體系抽出部分資金，卻只能局部產生影響。而決策當局、甚至選民可能會認為，為了維護出口導向的成長，值得付出這些成本，但經常帳順差膨脹所造成的失衡，也會引發金融風險。

此外，央行上繳盈餘國庫，已成為政府的重要收入來源之一，2023年占了政府總收入的6%，高於富裕國家的0.4%平均值，有時貢獻占比甚至會達到15%。

央行高層說，央行不能干預匯率，如果引導新台幣升值，又會被美國財政部以操縱匯率為由盯上。央行對於「經濟學人」的錯誤推論報導感到遺憾。

央行指出，「經濟學人」其實早在2003年就已坦承大麥克指數有缺陷，2006年更直指大麥克指數多年來在全球被各界廣泛引用、甚至濫用，因此大麥克指數並不適合用來評估一國匯率是否高估或低估。

此外，報導指稱，央行長期透過大量印製台幣買進外匯資產，賺取豐厚收益後上繳國庫，成為政府重要財源。官員說，台幣的發行準備是採「十足準備」制，即央行發行的鈔券總額有等值的黃金或外匯資產作為準備，以黃金、外匯等折值抵充，專案保管，絕非想印就印。