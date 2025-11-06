進博會上海直開幕 23家台企參展找商機

我的頻道

特派記者謝守真／上海5日電
進博會5日在上海開幕。（記者謝守真／攝影）
第八屆中國國際進口博覽會（進博會）5日在上海開幕，本屆共有23家台企參展，包括萬海航運、喬山、南僑、上銀科技及森田藥妝等。南僑自第一屆起即全程參展；上銀科技為第七次參展；喬山科技則是第四次參與。

公開資料顯示，參展台企產業涵蓋服務貿易、技術裝備、食品與農產品、消費品、醫療器械及醫藥保健、創新孵化專區等，分別為一家、四家、四家、九家、三家、二家。相較上屆參展數增加一家，但仍低於第一、二屆的約110家及150家。

大陸全國台企聯會長李政宏說，雖歷屆參展數有所變動，但許多台商已透過進博會在大陸設點、設廠或展開銷售合作，在美國開打關稅戰的國際經濟環境下，要打破孤立主義，兩岸企業應強強合作。

上銀科技旗下大銀微系統業務總監蔡志永表示，該公司展出AI人型機器人及關節技術，包括驅動器、編碼器、力矩電機及斜波解鎖等，可控制關節運作並完成高精度搬運任務；同時展示定位平台，可檢測7奈米及14奈米製程晶片，協助客戶提升設備性能。未來將持續在AI及半導體領域發展，並尋求與大陸企業合作。他認為，大陸正在轉型，未來三至五年仍有發展前景。

