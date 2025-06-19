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台灣預售屋銷量 呈現斷崖式崩跌

記者陳美玲／綜合報導
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台灣預售屋銷量，斷崖式崩跌。據最新實價資料顯示，4月全台預售市場揭露件數平均一天111.3戶，較去年同期平均一天507.6戶，年減幅近八成；其中，六都加新竹單一縣市揭露的日均量都不到30戶，更有四都僅為個位數。 

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，當前預售市場呈現個案表現，有些案子公開後仍賣得不錯，但也有不少個案市況冷清，與去年上半年幾乎多數都熱銷相比，現階段房市景氣的確就像是跳樓機。

曾敬德表示，自從去年第3季央行接連祭出調控措施後，即便是無立即貸款需求的預售市場，也出現風向轉變，買方態度趨於保守，開始精挑細選符合自身需求的個案，購屋行為也更為謹慎。

曾敬德強調，目前整體預售市場已轉為「個案表現」格局，能夠吸引買氣的產品，多具備幾項共通條件，包括鄰近捷運站、總價落在自住客可負擔範圍、具規模的大基地規劃，以及整體性價比（CP值）佳；不過整體來說，今年329檔期買氣明顯不如往年，市場氛圍略顯清淡。

據實價預售揭露資料顯示，今年4月全台預售屋交易量大幅下滑，平均每天總揭露件數僅111.3件，較2024年4月每天揭露507.6件，年度大幅減少超過78%，市況明顯降溫。

觀察六都新屋市場表現，台北市去年4月平均每天揭露26.0件降至今年4月剩7.5件，新北市由81.4件縮減至28.7件，桃園市則從94.2件大跌至19.4件，新竹縣市由32.6件降至僅4.0件；中南部買氣也大減，台中市從103.8件降至17.6件，台南市由47.6件縮至7.6件，高雄市也由48.5件降為8.3件。

整體來看，曾敬德指出，無論北中南，預售市場在今年4月交易熱度幾乎全面縮水，反映出市場觀望氣氛濃厚，買氣明顯收斂。

面對當前新屋市場買氣保守，曾敬德指出，隨著市場轉為長線布局，不少代銷業者順勢調整銷售節奏與策略，同時，代銷接案成本也趨於合理化，讓業者更重視新接案的案源條件與產品特性。

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