我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中關稅戰 CNN：川普、習近平互不讓 球在北京

中國宣布抵制好萊塢電影 川普聳肩笑笑：我聽過更糟的

中3月乘用車出口減8% 乘聯分會：自主品牌車不受關稅影響

記者陳湘瑾／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
最新數據顯示，中國乘用車市場3月在生產數量、中國國內零售數量按年增長，不過出口年減8％。（中新社資料照片）
最新數據顯示，中國乘用車市場3月在生產數量、中國國內零售數量按年增長，不過出口年減8％。（中新社資料照片）

最新數據顯示，中國乘用車市場3月在生產數量和中國國內零售數量按年增長，不過出口年減8％。中國汽車行業市調平台「乘聯分會」強調，中國汽車出口美國占比微乎其微，尤其是自主品牌完全沒有在美國銷售，因此中國生產的自主品牌汽車，不會受到美國加關稅的影響，中國會加深一帶一路和全球南方國家市場的合作力度。

中國乘聯分會9日公布中國3月乘用車市場分析，數據顯示，生產方面，3月乘用車生產248.1萬輛，年增11.5%，月增42.9%。1-3月乘用車生產631.1萬輛，年增14.5%；其中，新能源乘用車生產達116.5萬輛，年增43.0%，月增42.1%；1至3月累計生產292.4萬輛，年增46.0%。

零售方面，3月乘用車市場零售194.0萬輛，年增14.4%，月增40.2%，其中，中國自主品牌獲得明顯增量。3月自主品牌零售122萬輛，年增31%，月增33%；相對地，3月主流合資品牌零售48萬輛，年減4%，月增45%；德系品牌零售市占率17%，年減3.6%；日系品牌零售市占率12.2%，年減1.5%。美系品牌市場零售市占率6.8%，年減1.4個百分點。

出口方面，3月乘用車出口39.1萬輛，年減8%，月增10%；1-3月乘用車廠商出口112萬輛，年增1%。其中，新能源車占出口總量36.6%，出口14.3萬輛，年增6.4%，月增21.2%；1-3月累計出口40.1萬輛，年增19.8%。

分析指出，今年第一季度車市向好，受到利好政策有力支撐。1月8日，中國發改委和財政部提出要擴大汽車報廢更新支持範圍、完善汽車置換更新補貼標準，讓新能源汽車市場回溫明顯。

展望4月表現，乘聯分會認為，相比去年春季的價格戰，讓當年2-3月的市場嚴重低迷，隨著2024年報廢更新政策於當年4月24日實施，去年4月後的車市逐步恢復增長，今年4月仍有一定低基數的促進效果。

該報告也強調，中國汽車出口美國占比微乎其微，尤其是自主品牌完全沒有在美國銷售，因此中國生產的自主品牌汽車，不會受到美國加關稅的影響；本輪關稅調整或會在短期內影響中國品牌在海外部分基地的投產建設布局，未來全球化戰略中的中國汽車具有發展空間。

報告指，隨著一帶一路、全球南方國家市場的合作力度加深，要發展當地有需求的乘用車品類，尤其是要鼓勵新能源車在當地的製造和普及，同時針對燃油車的需求突出中國產業優勢，實現全球市場的燃油車節能減排。

關稅 一帶一路 財政部

上一則

台積電營收2859億台幣報喜 創下歷年最旺3月

下一則

中3月CPI年減0.1% PPI連29月負增長 通縮壓力加劇

延伸閱讀

對等關稅衝擊市場 川普承認「轉換期有成本」

對等關稅衝擊市場 川普承認「轉換期有成本」
智庫：川普對中國猛徵145%關稅 將切斷美中多數貿易

智庫：川普對中國猛徵145%關稅 將切斷美中多數貿易
反擊關稅？蹭熱度？中國店家紛稱「加收美國顧客104%服務費」

反擊關稅？蹭熱度？中國店家紛稱「加收美國顧客104%服務費」
美對中關稅累計達145% 川普：相信雙方終會達成協議

美對中關稅累計達145% 川普：相信雙方終會達成協議

熱門新聞

美國紐約證交所一名交易員2日正在工作。路透

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

2025-04-07 10:53
好市多去年美國銷售業績有1841億，但只對數量相對較少的供應商下達大量訂單。路透

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

2025-04-04 10:17
美股下跌，因為反彈走勢十分短暫。在川普總統下一個關稅生效日期前，投資人的焦慮情緒再次出現，他決定對中國徵收累計104%的關稅。美聯社

確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點

2025-04-08 16:55
美股道瓊早盤再挫逾1,000點，中國回擊美國關稅，美中貿易戰急遽升級。 路透

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

2025-04-04 14:41
中國宣布回敬川普關稅，對美國產品加徵關稅至84%，美股9日早盤持續震盪。 路透

川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬

2025-04-09 15:30
中國宣布對美國商品徵收新關稅進行報復，引發人們對川普總統引發全球貿易戰並將導致經濟衰退的擔憂，美股連續第二天遭受重創。路透

牛市已死 道指再崩2200點 史指挫近6% 那指跌進熊市

2025-04-04 16:49

超人氣

更多 >
古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身

古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身
美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因
製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓

製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓
直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難

直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難
孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故

孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故