財新中國服務業PMI上升至51.9 就業指數回落

相關數據顯示，中國的服務業經營活動擴張速度，為近三個月來最高。圖為中國雲南昆明一家花卉公司的工作人員，整理用於線上銷售展示的花束。(新華社)

3月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）3日發布，錄得51.9，較2月上升0.5個百分點，服務業經營活動擴張速度為近3個月來最高。不過就業指數在2月短暫擴張後，再度降至榮枯線下，並錄得11個月以來最大降幅。

財新網報導，從分項數據看，3月服務業供需加快擴張，新訂單指數連續2個月在擴張區間小幅上行，需求升溫，主要受政策扶持和基本面改善的推動。

不過，就業方面卻重現收縮，當月就業指數回落至臨界點以下，收縮幅度為2024年5月來最大，部分企業出於成本考慮減少用工，服務業企業提高效率以應對市場需求的增長，積壓工作量已連續3個月下降。

價格方面，受用工成本上升和供應商提價影響，投入品價格結束2月的短暫下跌，重回升勢，但漲幅尚屬輕微；與之相反，為應對市場競爭，服務業企業連續2個月下調銷售價格，相應指數為近6個月來最低。

加上此前公布的3月財新中國製造業PMI上升0.4個百分點至51.2，共同推動當月綜合PMI產出指數上行0.3個百分點至51.8，為4個月新高。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，3月製造業和服務業供需繼續改善，製造業外需強勁，價格水平維持低位，銷售端價格明顯承壓，製造業就業略有好轉，服務業就業形成拖累，市場對未來仍抱有樂觀預期。

王喆指出，2025年前2個月，各項主要宏觀經濟指標符合或略高於市場預期，經濟運行起步平穩，發展態勢呈現回升向好跡象。不過當前就業市場依然較為低迷，通縮壓力客觀存在，歸根結底在於中國國內有效需求不足，市場主體樂觀預期不強。