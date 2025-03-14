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財長貝森特再滅火：不擔心市場波動 經濟不一定會衰退

和碩擬擴產能 來美設廠可能性大增

記者吳凱中／綜合報導

和碩13日於法說會指出，北美墨西哥廠伺服器產能今年將開出，2025年資本支出約3億美元至3.5億美元，並預告因應川普關稅不確定性，可能擴增新產能，資本支出也可能上調。儘管和碩對於美國本土設廠仍未鬆口，但與元月謹慎保守態度相較，如今在美設廠可能性大增。

目前台灣大型電子代工廠中，鴻海集團、廣達、緯創在美國皆設有生產據點，一旦和碩加入美國設廠行列，將是第四家響應川普政府「美國製造」的台灣大型電子代工廠。

和碩共同執行長鄧國彥指出，今年資本支出將達3億至3.5億美元，原本規劃用於擴充產能、尤其是設備，但因川普關稅政策影響，和碩可能設立新產能，資本支出可能上調。

和碩共同執行長鄭光志表示，伺服器產品除了在桃園設有生產基地，今年北美（墨西哥廠）製造產能將開出，就近服務美國客戶。

和碩今年元月尾牙時，高層對於美國設廠態度仍偏保守謹慎，相較於元月，和碩態度現在已鬆動。業界評估，和碩最終應該還是會在美國設立伺服器生產據點，尚未確定地點，因此仍未拍板定案。

和碩看好今年伺服器業務持續發展。鄭光志表示，去年和碩已經針對台灣客戶進行伺服器產品第一次驗證，今年第一季會做最終驗證，預期客戶會在第二季開始小量下單。和碩的GB200伺服器已於1月送到美國中型雲端服務供應商（CSP），測試結果雙方都還算滿意，相信可以吸引到更多客戶。

和碩預期今年車用業務仍會成長。鄭光志指出，車用電子在2024年營收達到兩位數增長目標，但2025年大家在成長方面預期較為平緩，和碩在既有客戶基礎會擴大爭取份額。

在其他車用客戶方面，目前和碩第二個電動車客戶已開始出貨，預期第三、四個客戶將在今年底或明年初量產。

對今年三大產品線展望，鄧國彥指出，目前進入傳統淡季，又有關稅問題，預估首季三大產品線都將呈現季減，但從第二季開始，資訊產品因新平台換機，加上關稅政策明朗化，預計第二季資訊產品將持平或優於首季，消費性業務持穩。

關稅 川普 墨西哥

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