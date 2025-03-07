美國關稅帶來什麼變化？中國今年前2月出口創高 都是拜他所賜

中國海關總署資料顯示，今年頭兩個月出口總值創下5,399.4億美元紀錄新高。 （路透）

由於美國調高關稅 ，且威脅未來可能調高更多，導致業者趕忙提前運送的貨物增加，中國今年至今的出口額創下歷來新高。

彭博資訊報導，根據中國海關總署7日發布的數據，中國今年頭兩個月的貨物貿易出口總值年比增長2.3%，達到5,399.4億美元；進口意外下滑8.4%，使貿易順差擴大至紀錄新高的近1,710億美元。彭博訪調經濟學家的中位數預測為出口增長5.9%，進口增長1%。

這份數據讓人稍微可以看到，自美國總統川普 開始對中國商品提高關稅來，全球第一貿易大國中國出現了什麼變化。美國2月4日對幾乎所有中國進口品加徵10%關稅，本周稍早又提高稅率至20%。

保銀資產管理首席經濟學家張智威表示：「美國提高關稅對中國出口的傷害，可能下個月才會浮現。雖然中國科技業正在蓬勃發展，但在房地產 業的低迷還沒結束之際，內需仍然疲弱。」

進口的下滑反映出中國的內需低迷，也顯示出該國的國內經濟狀況正影響其他國家。中國的海外採購已達到2020年來最低。北京當局本周表示，為達到今年經濟成長率5%目標，將擴大預算赤字。