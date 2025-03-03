比亞迪新能源車2月銷量 領跑中車企

比亞迪公布2月銷量達32萬輛，居中國車企冠軍，年增164%。圖為比亞迪旗下品牌新能源車型2月26日在尼泊爾首都加德滿都亮相。（中新社）

中國車企陸續公布2月成績單，其中比亞迪 2月銷量32萬輛居冠，年增164%。造車新勢力中，小鵬汽車以3萬輛登頂銷售排行，年增570%。分析認為，受到中國官方以舊換新消費政策帶動，加上車商促銷，推動新能源車市表現強勁。

中國乘聯會最新銷量預測，初步推算2月狹義乘用車零售總市場規模約為125萬輛左右，年增13.6%，新能源零售預計可達60萬輛，滲透率約48%。前述資料意味，儘管受到春節 假期影響，乘用車市場在節後迅速恢復，尤其是新能源車市場表現強勁，成為推動整體市場增長的重要力量。

比亞迪1-2月銷量為62萬3384輛，年增92.52%。比亞迪在海外市場表現也十分亮眼，1-2乘用車海外銷售13萬3361輛，年增近一倍，成為比亞迪集團增速最強勢的板塊。隨著比亞迪在海外市場的持續發力，海外市場有望成為比亞迪在2025年新的銷量增長點。

其他車企巨頭部分，上汽集團2月銷量29.4萬輛，年增41.90%，其中新能源汽車銷量8.6萬輛，年增41.27%；吉利汽車2月銷量20.4萬輛，年增84%，其中新能源汽車銷量9萬8433輛，年增194%，新能源滲透率48%；出口霸主奇瑞集團2月銷售汽車18.1萬輛，年增26.4%。

在造車新勢力部分，小鵬汽車銷量目前已連續4個月交付量突破3萬輛。而小鵬汽車也積極出海，首款右舵車型小鵬G6在英國正式開啟預售，小鵬X9首批300輛車正式登船發運海外。

理想汽車2月交付新車2萬6263輛，年增26.69%，排名第二，但市場表現已明顯後勁乏力，目前正寄望純電產品，其在2月底發布首款純電SUV理想i8官圖，公司董事長李想稱，加強做好純電產品系列信心；排名第三的零跑汽車2月交付量為2萬5287輛，年增285.12%；蔚來公司2月交付新車1萬3192輛，年增62.22%，排名第四。

值得注意的是，華為旗下鴻蒙智行2月交付雖維持超2萬輛水平，但較1月交付3萬4987輛下滑近四成。

小米 汽車雖入局晚，但在營銷加持下表現出色。小米汽車2月交付連續五個月突破2萬輛，累計交付超18萬輛。

「經濟觀察報」分析，2月車市有幾個特點：一是巨頭車企憑藉技術優勢與品牌影響力鞏固領先地位；二是「新勢力」品牌通過智能化與產品創新迅速崛起；三是傳統車企加速轉型，多品牌布局成效初顯；四是高端化與智能化成為市場競爭的核心驅動力。