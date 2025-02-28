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台灣景氣曇花一現 元月又退回黃紅燈

記者葉卉軒／綜合報導
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台灣國發會27日發布今年元月景氣對策信號綜合判斷分數為34分，較上月減4分，景氣燈號再度由紅燈轉呈黃紅燈，代表景氣「熱絡」的紅燈又僅亮了一個月就滅了。前次景氣亮紅燈是2024年8月，當時也只維持一個月。

台灣國發會經濟發展處副處長陳美菊表示，主因受春節因素干擾，部分產業前一個月已提前備貨，觀察領先、同時指標皆續呈上升，顯示當前台灣景氣維持溫和成長。

景氣對策信號九項構成項目中，海關出口值轉呈紅燈，增加1分，貨幣總計數M1B轉呈藍燈，減少1分，主因元月交易天數減少五天；製造業銷售量指數、批發零售及餐飲業營業額分別轉呈綠燈與黃藍燈，各減少2分，其餘五項燈號維持不變。

外界關注，美國總統川普關稅戰開打，台灣廠商對川普政策有何反應？陳美菊指出，元月出口東協年增21.5%，受惠於電子及資通產品外銷暢旺，銷往墨西哥大增4.8倍，可觀察到廠商已開始調整出口市場布局。至於供應鏈移轉如何牽動廠商投資落腳處，則沒辦法那麼快掌握，目前還看不太出來。

陳美菊指出，台灣出口持續受惠AI應用商機熱絡，且整體AI算力需求大於供給，各項景氣指標中，元月海關出口值轉呈紅燈，且觀察外銷訂單動向，廠商訂單仍在成長，預期2月接單應會較元月增加，出口表現應能維持佳績，這與過往年節後即為傳統淡季的情形有點不同，預期製造業受惠AI動能，應可淡季不淡，AI熱度仍會延續。

陳美菊提到，元月領先指標經回溯修正轉為上升，同時指標亦續上升，顯示當前國內景氣維持溫和成長，因元月受到年節因素影響，整體景氣應將前二月合併觀察較為客觀，可密切關注後續變化。

其中景氣領先指標指數102.37，較上月上升0.32%，為連二月上升，累計升幅0.42%，七個構成項目經去除長期趨勢後，三項上升，分別為外銷訂單動向指數、實質半導體設備進口值、製造業營業氣候測驗點。景氣同時指標指數104.28，較上月上升0.2%，已連21個月上升，累計升幅11.73%。

台灣國發會表示，展望未來，國際主要機構預測今年全球貿易量可望續增，加上全球科技大廠增加資本支出，以及AI、高效能運算等終端應用持續發展，可望挹注台出口動能。

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