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中國車企2大咖東風、長安擬整併 若重組成功躍全球第5

記者謝守真／綜合報導
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東風汽車集團與長安汽車控股股東（中國兵器裝備集團）近日聯袂宣布正在籌畫重組事項。（新華社資料照片）
東風汽車集團與長安汽車控股股東（中國兵器裝備集團）近日聯袂宣布正在籌畫重組事項。（新華社資料照片）

中國央企整合加速，東風汽車集團與長安汽車控股股東（中國兵器裝備集團）近日聯袂宣布正籌畫重組事項。去年東風與長安合計銷量逾500萬輛，若重組成功，將超越比亞迪，成中國第一、全球第五大車企，這規模優勢有助提升中國車企在全球市場的影響力。

兩大巨頭重組計畫涉及九家A股上市公司。分析指出，此次重組源於中國國務院國資委近年來推動的央企專業化整合政策。2024年，中國國資委明確提出對一汽、東風、長安三家央企的新能源汽車業務實施單獨考核，目的在透過資源集中突破核心技術瓶頸，改變國有車企「大而不強」的現狀。

外界解讀，兩大巨頭這一動作代表著中國汽車產業進入深度整合的新階段，透過資源優化與協同效應，提升國有車企在新能源與智慧化的全球競爭力。

據2024年銷量，長安汽車為268萬輛，東風汽車為248萬輛，兩者簡單相加為516萬輛，超越比亞迪去年全年銷量427萬輛。

對於雙方合併的潛在效益，除了規模效應外，雙方還能在技術創新上獲得突破。據了解，東風在固態電池研發與高端電動化領域（如嵐圖品牌）具有優勢，而長安在智慧化與軟體定義汽車（SDA）方面表現突出。雙方的技術互補將加速新能源與智慧化技術的突破，降低研發成本。

此外，雙方在電池、晶片等核心零部件的採購上存在重疊，合併後的規模化議價能力，將提升供應鏈話語權。東風的傳統4S網路與長安的數位化直銷體系也可形成互補，覆蓋更廣泛的市場。

不僅如此，海外市場拓展也有助益。東風透過Stellantis的合作在歐洲市場已有布局，而長安主攻東南亞市場。合併後，雙方可形成「高端市場+新興市場」的雙線出海策略，分散地緣風險。

分析指出，東風與長安的重組不僅是中國汽車產業的一次重大變革，更是中國國有車企在新能源時代重奪話語權的關鍵一步。

然而，重組也面臨管理架構融合、品牌定位衝突等挑戰。有業內專家建議，雙方應以「聯盟化」形式推進，保留品牌獨立性，同時在研發、供應鏈等關鍵領域深度合作。 

比亞迪 供應鏈 國務院

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