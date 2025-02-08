我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張蘭、汪小菲抖音帳號被查封 高層公開理由：屢犯不改

楊紫瓊悼大S po合作劇照：失去一顆閃耀的星星

AI商機熱、美關稅前拉貨效應 台1月出口連15紅

記者陳儷方／台北報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣1月出口387.1億美元，連續15個月正成長。（路透）
台灣1月出口387.1億美元，連續15個月正成長。（路透）

台灣財政部7日公布1月海關出進口貿易統計，出口值387.1億美元，年增率4.4%，出口連15紅，表現亮眼。因農曆春節落點不同，今年1月工作天數較去年1月減少5天，但出口規模不減反增，意外延續正成長態勢。台財政部預估2月出口值上看377億美元，年增率上看20%。

台財政部統計處長蔡美娜表示，雖然去年出口基期較高，但今年出口仍以正向看待，年增率將呈穩健增幅；不過，應留意兩大變數，一是美國與中國大陸現在已形成「鬥而不破」的對抗局面，兩大強國在經貿領域的交鋒，只增不減；二是AI（人工智慧）應用浪潮的續航力，這是台灣出口力道的關鍵，若AI應用朝不利方向發展，則台灣出口將受到抑制。

1月雖是產業淡季，且適逢農曆春節連假，工作天數較去年同期減少5天，但出口值不減反增，連續15個月正成長，蔡美娜分析，一是AI及高效能運算應用商機所打造的基本面，目前看來很穩健；二是川普啟動的關稅戰已形成普遍預期，帶動客戶端提前拉貨。

若將今年春節假期前1月1日至24日出口值，與去年同期的出口數據做比較，年增率高達31.4%，蔡美娜說，此出口成長強度達到近年罕見水準，可見廠商對貿易戰的預期，所引發的提前拉貨效應，對於出口規模產生相當程度影響。

台財政部預估2月出口，今年2月工作天數較去年2月多4天，出口值365億至377億美元，年增率16%至20%；累計1、2月出口年增率9.7%至11.5%。

蔡美娜說，去年一整年年增率9.9%，因此1、2月的成長情形還算不錯，不過，3月出口年增率有可能回降，主要是因為去年3月出口開始回暖，基期高達418億美元，因此今年3月年增率恐遭壓縮。

觀察出口貨品表現，11個貨類當中有3個貨類正成長，8個貨類出口下降。蔡美娜表示，資通與視聽產品受惠於顯示卡出貨爆量，在傳統淡季的1月，出口金額125億美元，創歷年同月新高，與旺季相比毫不遜色，是1月出口成績最主要的貢獻者。資通與視聽產品占整體出口比重達32.3%，已逼近1/3。

財政部 春節 AI

上一則

小米首款AI眼鏡 傳有望提前發表

下一則

中餐飲龍頭「百勝中國」 去年淨利增10%

延伸閱讀

美收中國低價包裹免稅之亂 業者酸：本周真是充滿歡樂

美收中國低價包裹免稅之亂 業者酸：本周真是充滿歡樂
川普下周將對多國宣布對等關稅：很公平 不會有人受傷

川普下周將對多國宣布對等關稅：很公平 不會有人受傷
取消低價包裹免稅 300元商品關稅逾百元 消費者火了

取消低價包裹免稅 300元商品關稅逾百元 消費者火了
關稅恐引貿易戰 伊州房價、物價蠢蠢欲動

關稅恐引貿易戰 伊州房價、物價蠢蠢欲動

熱門新聞

多個對沖基金已下了數十億元賭注，押注川普總統任內將導致美國股市大崩盤。圖為華爾街證券所。(美聯社)

關稅戰開打 對沖基金紛紛押注美股大崩盤

2025-02-01 20:50
中國新創公司DeepSeek號稱以560萬美元打造的人工智慧（AI）模型震驚全球，嚇得美國科技股市值一度蒸發1兆美元，AI頭號概念股輝達（Nvidia）周一股價崩跌。但專家認為市場誤解DeepSeek現象，對輝達其實是福不是禍。（路透）

DeepSeek重挫Nvidia股價 科技大咖解答：市場誤會了

2025-02-01 11:06
Toto生產可用於半導體製造設備的靜電吸盤，成為帶動該公司營收成長的推手。此為示意圖，並非Toto馬桶。美聯社

看看這家衛浴品牌如何撈過界 跨足晶片製造還意外做得很好

2025-02-04 13:09
美國總統川普上任後連連出招，猛烈翻攪全球政經局勢和金融市場。 （歐新社）

天下大亂他民調卻大好 美國人對川普領導下的經濟前景寄予厚望

2025-02-03 07:13
中廠DeepSeek以低價打造出媲美ChatGPT的AI模型，打趴輝達（Nvidia）等一票概念股股價。 （路透）

DeepSeek血洗AI股 道瓊點評「科技七雄」 這一家受惠最多

2025-02-02 07:10
美股期指周一早盤延續上周五頹勢。(路透)

川普引爆關稅戰 加幣墨披索崩跌 美股期指跌 油價大漲

2025-02-02 19:16

超人氣

更多 >
南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...
如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣

如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣
大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光

大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光
「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台
汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿

汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿