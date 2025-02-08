AI商機熱、美關稅前拉貨效應 台1月出口連15紅

台灣1月出口387.1億美元，連續15個月正成長。（路透）

台灣財政部 7日公布1月海關出進口貿易統計，出口值387.1億美元，年增率4.4%，出口連15紅，表現亮眼。因農曆春節 落點不同，今年1月工作天數較去年1月減少5天，但出口規模不減反增，意外延續正成長態勢。台財政部預估2月出口值上看377億美元，年增率上看20%。

台財政部統計處長蔡美娜表示，雖然去年出口基期較高，但今年出口仍以正向看待，年增率將呈穩健增幅；不過，應留意兩大變數，一是美國與中國大陸現在已形成「鬥而不破」的對抗局面，兩大強國在經貿領域的交鋒，只增不減；二是AI （人工智慧）應用浪潮的續航力，這是台灣出口力道的關鍵，若AI應用朝不利方向發展，則台灣出口將受到抑制。

1月雖是產業淡季，且適逢農曆春節連假，工作天數較去年同期減少5天，但出口值不減反增，連續15個月正成長，蔡美娜分析，一是AI及高效能運算應用商機所打造的基本面，目前看來很穩健；二是川普啟動的關稅戰已形成普遍預期，帶動客戶端提前拉貨。

若將今年春節假期前1月1日至24日出口值，與去年同期的出口數據做比較，年增率高達31.4%，蔡美娜說，此出口成長強度達到近年罕見水準，可見廠商對貿易戰的預期，所引發的提前拉貨效應，對於出口規模產生相當程度影響。

台財政部預估2月出口，今年2月工作天數較去年2月多4天，出口值365億至377億美元，年增率16%至20%；累計1、2月出口年增率9.7%至11.5%。

蔡美娜說，去年一整年年增率9.9%，因此1、2月的成長情形還算不錯，不過，3月出口年增率有可能回降，主要是因為去年3月出口開始回暖，基期高達418億美元，因此今年3月年增率恐遭壓縮。

觀察出口貨品表現，11個貨類當中有3個貨類正成長，8個貨類出口下降。蔡美娜表示，資通與視聽產品受惠於顯示卡出貨爆量，在傳統淡季的1月，出口金額125億美元，創歷年同月新高，與旺季相比毫不遜色，是1月出口成績最主要的貢獻者。資通與視聽產品占整體出口比重達32.3%，已逼近1/3。