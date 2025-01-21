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人民幣貶值抗美關稅？ WSJ：北京內部有雜音

記者黃雅慧／即時報導
中國人行發行離岸人民幣央行票據、加大離岸市場高等級人民幣債券供給力度，被解讀為展示人行對穩住人民幣匯率的決心。（美聯社）
中國人行發行離岸人民幣央行票據、加大離岸市場高等級人民幣債券供給力度，被解讀為展示人行對穩住人民幣匯率的決心。（美聯社）

面對川普上任後的關稅政策，外界普遍認為中方會讓人民幣貶值因應，但人民幣匯率穩定成為中國官方難題。《華爾街日報》引述接近中國決策層人士稱，北京正在展開內部討論，即即該允許人民幣貶值多少。報導認為，作為重要政治象徵，中國國家主席習近平正釋出要讓人民幣堅挺的訊號。

該人士稱，北京內部討論分成2陣營：一個陣營主要由支持市場化的官員、政府經濟學家組成，主張人行（中國央行）應進一步放手，讓市場推動人民幣走低，這樣人行就能從捍衛人民幣匯率的工作中解放出來，從而專注於通過降息等貨幣政策刺激經濟增長。

至於另一個陣營，則是主要由負責維護金融穩定的官員組成，他們認為放手貶值風險太大，必須幫助人民幣抵禦市場衝擊，他們主張，市場會基於人民幣貶值的預期而繼續拋售人民幣。

報導稱，2018年中國在面對川普第1個任期的貿易戰，以人民幣貶值13%回應；這次狀況更加複雜，一方面中國經濟不景氣，另外，市場預計中美會有更多摩擦，這也讓中國官方要想以人民幣抵禦美國關稅時有所制約。

中國官方近期連續釋出「穩定人民幣匯率」訊號，包括在港發行央票、上調跨境融資宏觀審慎調節參數，同時人行副行長宣昌能在14日的記者會上強調「三個堅決」，並表示下階段要保持人民幣匯率在「合理均衡水平上的基本穩定」。

至於川普上任首日，並未宣布對中方加徵關稅，境內外人民幣隔夜雙雙大漲至逾1個月新高，但離岸人民幣早盤再度走弱。人民幣對美元中間價報7.1703元，較上日升183個基點，為去年11月8日以來最高。

香港經濟日報稱，澳新銀行中國高級策略師邢兆鵬表示，目前觀察美國加徵關稅風險將後移，中方有充足的時間、談判優勢，就貿易、地緣衝突等事項，與川普達成短期協議；但長期來看，中美終局懸而未定，川普政策反覆無常，關稅風險和美國貿易保護主義，仍是長期趨勢。

川普 關稅 匯率

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