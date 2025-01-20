我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普會那麼狠？ 紐約華超：中國商品近半 成本必轉嫁客人

川普擬2月1日起對加墨徵收25%關稅 中國暫緩

黃仁勳在北京讚華為3摺機「不可思議」 稱中國有恩於Nvidia

中國新聞組／北京21日電
輝達執行長黃仁勳高度讚賞華為三折疊屏手機Mate XT。(取材自IT之家)
輝達執行長黃仁勳高度讚賞華為三折疊屏手機Mate XT。(取材自IT之家)

輝達（Nvidia，又譯英偉達）執行長黃仁勳行程滿檔，五天跑了深圳、台北、北京三城市，接下來還要赴上海，釋出對華人市場的重視。他在北京活動中多次使用中文表達對中國文化的熱愛，並讚賞華為三摺疊手機，稱「不可思議（incredible）」、「難以置信（unbelievable）」，更表示在一定程度上，「中國『養育』了輝達」。但有中國網友認為，黃仁勳的反應是演的。

綜合IT之家、21世紀經濟報導，黃仁勳近日出席了輝達在深圳、北京的迎春會，他強調，輝達在中國發展已經超過25年，擁有近4000名員工，在深圳、香港、北京、上海等地都有設立分公司。回顧開啟中國市場的歷程，黃仁勳特別提到了電腦顯卡GeForce，「GeForce在中國非常成功，這很重要，在一定程度上，中國『養育（raised）』了輝達，輝達和中國科技產業一同成長。」

在活動中，黃仁勳體驗了華為的Mate XT三摺疊手機，對其設計和技術表示高度讚賞，更表示這款手機非常適合他，因為他熱愛閱讀，其多摺疊形態為閱讀和觀影提供了極大的便利。黃仁勳還將這款手機與傳統手機進行了對比，並用中文稱「厚度差不多嘛」。

然而許多中國網友看了視頻後，認為黃仁勳的反應是演的，紛紛在底下留言，「演技太浮誇」、「厲害真厲害，演是真的演」。

在輝達繼續扎根中國市場的同時，當前正值全球經濟與地緣政治局勢複雜多變之際，外界也關注川普上任美國總統後對於輝達等科技企業的影響。被問及川普上任後，中美關係是否會更好時，黃仁勳說：「我希望如此。」

黃仁勳在五天時間內，馬不停蹄跑了深圳、台北、北京，接下來還將轉赴上海參加輝達上海公司年會。雖然這是每年例行的「年會之旅」，但今年相比往年更開放，並強化了和中國本地生態鏈的緊密合作，顯示了輝達對中國市場的重視。他更多次用中文與媒體交流，透露自己最喜歡的中國菜餚是辣子雞，還特別提到深圳是一座充滿活力的年輕城市，每次到訪都能感受到新的變化。

黃仁勳此次訪華行程緊湊且內容豐富。1月15日，他參加了輝達深圳分公司的年會；16日出席了台灣矽品精密潭科廠的啟動儀式；17日與台積電董事長魏哲家共進午餐，並參與了緯創的小年夜慶典及台灣地區分公司的尾牙活動；18日，據傳他與多位台灣供應鏈高層進行會面；19日，黃仁勳現身北京迎春會。接下來，他還將參加輝達上海公司的年會。

輝達執行長黃仁勳高度讚賞華為三折疊屏手機Mate XT。(取材自IT之家)
輝達執行長黃仁勳高度讚賞華為三折疊屏手機Mate XT。(取材自IT之家)
輝達執行長黃仁勳高度讚賞華為三折疊屏手機Mate XT。(取材自IT之家)
輝達執行長黃仁勳高度讚賞華為三折疊屏手機Mate XT。(取材自IT之家)

輝達 黃仁勳 川普

上一則

川普就職演說沒提的部分 讓美元重貶逾1% 比特幣跌

延伸閱讀

不跟科技大老站隊「川普2.0」黃仁勳缺席就職典禮

不跟科技大老站隊「川普2.0」黃仁勳缺席就職典禮
黃仁勳赴北京吃尾牙 指Nvidia中國員工離職率全球最低

黃仁勳赴北京吃尾牙 指Nvidia中國員工離職率全球最低
喊AI TEAM TAIWAN…黃仁勳宴請台灣夥伴 再赴張忠謀家晚宴

喊AI TEAM TAIWAN…黃仁勳宴請台灣夥伴 再赴張忠謀家晚宴
黃仁勳招待高身價科技大老 一桌不到250美元

黃仁勳招待高身價科技大老 一桌不到250美元

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳參與矽品潭科廠啟用揭牌典禮。（記者許正宏／攝影）

輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部

2025-01-16 07:20
黃仁勳本周走訪中國和台灣。（路透）

被點名的股票還是跌了 NVIDIA黃仁勳光環已失？

2025-01-14 22:50
Jefferies金融集團分析師柯提斯（Blayne Curtis）看好博通（Broadcom）的AI商機。（路透）

今年晶片股首選？分析師點名「這三檔」

2025-01-15 00:00
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）離台後飛抵北京，出席輝達北京分公司尾牙。圖為他17日晚間在台北南港展覽館結束代工廠緯創尾牙行程，隨後趕往輝達台灣分公司尾牙。（中央社）

黃仁勳赴北京吃尾牙 指Nvidia中國員工離職率全球最低

2025-01-19 13:57
Ray-Ban Meta智慧眼鏡增添人工智慧（AI）影音與語音即時翻譯功能。（路透）

智慧眼鏡市場競爭激烈 拚外觀拚價格不斷增加新功能

2025-01-13 13:09
輝達執行長黃仁勳去年底出席位於曼谷的「泰國AI願景」記者會。（路透）

不跟科技大老站隊「川普2.0」黃仁勳缺席就職典禮

2025-01-19 21:50

超人氣

更多 >
4生肖處處是善財 屬兔頻遇貴人相助、他財運如日中天

4生肖處處是善財 屬兔頻遇貴人相助、他財運如日中天
吳謹言快生了？ 消失3個月 被拍到和老公牽手散步

吳謹言快生了？ 消失3個月 被拍到和老公牽手散步
川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權
這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點

這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點
直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈