黃仁勳在北京讚華為3摺機「不可思議」 稱中國有恩於Nvidia

輝達執行長黃仁勳高度讚賞華為三折疊屏手機Mate XT。(取材自IT之家)

輝達 （Nvidia，又譯英偉達）執行長黃仁勳 行程滿檔，五天跑了深圳、台北、北京三城市，接下來還要赴上海，釋出對華人市場的重視。他在北京活動中多次使用中文表達對中國文化的熱愛，並讚賞華為三摺疊手機，稱「不可思議（incredible）」、「難以置信（unbelievable）」，更表示在一定程度上，「中國『養育』了輝達」。但有中國網友認為，黃仁勳的反應是演的。

綜合IT之家、21世紀經濟報導，黃仁勳近日出席了輝達在深圳、北京的迎春會，他強調，輝達在中國發展已經超過25年，擁有近4000名員工，在深圳、香港、北京、上海等地都有設立分公司。回顧開啟中國市場的歷程，黃仁勳特別提到了電腦顯卡GeForce，「GeForce在中國非常成功，這很重要，在一定程度上，中國『養育（raised）』了輝達，輝達和中國科技產業一同成長。」

在活動中，黃仁勳體驗了華為的Mate XT三摺疊手機，對其設計和技術表示高度讚賞，更表示這款手機非常適合他，因為他熱愛閱讀，其多摺疊形態為閱讀和觀影提供了極大的便利。黃仁勳還將這款手機與傳統手機進行了對比，並用中文稱「厚度差不多嘛」。

然而許多中國網友看了視頻後，認為黃仁勳的反應是演的，紛紛在底下留言，「演技太浮誇」、「厲害真厲害，演是真的演」。

在輝達繼續扎根中國市場的同時，當前正值全球經濟與地緣政治局勢複雜多變之際，外界也關注川普 上任美國總統後對於輝達等科技企業的影響。被問及川普上任後，中美關係是否會更好時，黃仁勳說：「我希望如此。」

黃仁勳在五天時間內，馬不停蹄跑了深圳、台北、北京，接下來還將轉赴上海參加輝達上海公司年會。雖然這是每年例行的「年會之旅」，但今年相比往年更開放，並強化了和中國本地生態鏈的緊密合作，顯示了輝達對中國市場的重視。他更多次用中文與媒體交流，透露自己最喜歡的中國菜餚是辣子雞，還特別提到深圳是一座充滿活力的年輕城市，每次到訪都能感受到新的變化。