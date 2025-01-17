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台積電去年有多賺？ 1.1兆台幣入袋 飆新高

記者尹慧中、林薏茹／綜合報導

台積電16日公布去年第4季財報，單季「三率三升」並同步攀上近八季新高，毛利率衝上財測高標59%，營益率更是超越財測預期、達49%，稅後純益3746.8億元（台幣，下同，約112.87億美元），創單季新高，每股純益14.45元（約0.44美元）。2024年獲利第二度突破兆元大關、達1兆1732.68億元（約353.45億美元），創新高，每股純益45.25元。

台積電去年有多賺？以2024年為潤年、全年366天計算，每天賺約32億元（約9640萬美元），平均每小時賺逾1.33億元，換算每分鐘賺超過222萬元，每秒賺約3.7萬元（約1114.63美元），一秒鐘賺的錢就比台灣最低工資每月2萬8590元高近三成；去年第4季每天更是大賺逾40.7億元。

台積電16日並揭露去年第4季美元營收為268.8億美元，逼近財測高標，季增14.4%，年增37%；單季稅後純益為3746.8億元，季增15.2%，年增57%，每股純益14.45元。

台積電去年第4季毛利率59%，季增1.2個百分點，年增6個百分點；營益率49%，季增1.5個百分點，年增7.4個百分點；淨利率43.1%，季增0.3個百分點，年增4.9個百分點，「三率三升」並同步寫下近八季高點。

台積電指出，去年第4季3奈米製程占晶圓銷售金額26%，5奈米製程出貨占34%，7奈米占14%，總計去年第4季含7奈米及更先進製程等先進製程營收占比達74%。

台積電財務長暨發言人黃仁昭表示，去年第4季毛利率上升，主要受惠產能利用率提升、產量增加帶動，與部分3奈米量產對毛利率稀釋的不利因素相互抵銷。

以技術平台區分，台積電去年第4季主要受惠高速運算（HPC）與智慧手機業績成長，兩大平台動能最強勁、業績季增幅分別為19%、17%，其中高速運算營收比重達53%，智慧手機35%；車用電子業績季增6%、占比4%，物聯網占5%，消費性電子1%，其他2%。

台積電去年全年美元營收為900.83億元；毛利率56.1%，年增1.7個百分點；營益率45.7%，年增3.1個百分點；淨利率40.5%，年增1.7個百分點，同樣寫下「三率三升」佳績。

台積電指出，2024年高速運算營收比重達51%，智慧手機35%，物聯網6%，車用電子5%，消費性電子1%，其中，高速運算業績較2023年暴增58%，增幅驚人。去年全年先進製程占整體晶圓營收69%，高於2023年的58%。

台積電 利率

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