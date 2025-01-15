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瑞銀汪濤：中國刺激政策 今年規模或將翻倍

特派記者謝守真／綜合報導

瑞銀亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤14日表示，受外部衝擊影響，認為中國政府「對穩增長的決心非常明確」，估計今年政策規模或比去年翻倍、甚至更多。

汪濤認為，預估今年中國會有更大政策支持推出，包括廣義財政會擴張GDP的2個百分點以上，以及預算赤字或接近4%左右；特別國債或有人民幣2兆元的發行額度，不過這不包括對銀行注資部分。另在地方專項債，或有人民幣4.5兆元甚至以上的規模，今年政府債務發行或較去年多。

瑞銀13、14日於上海舉辦大中華研討會，汪濤分析，若川普政府第3季對陸加徵關稅，或影響大約四分之一從中國出口到美國的商品。中國面對美國加徵關稅的挑戰，出口、經濟都會有負面影響。

汪濤進一步稱，去年中國推出一系列穩房市政策開始顯現效果，過去二個月房地產銷售面積反彈，但反彈能持續多久還未明確。原因是庫存較大、城鎮化速度也在放緩，加上居民房屋擁有率較高，房產活動如果銷售、新開工等等，想企穩反彈或要等到2026年，且銷售和新開工還可能進一步下滑，只是幅度較去年小，對經濟拖累較小。

關稅 預算 房地產

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