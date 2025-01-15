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廣西攜手東協 投資逾兆人民幣

財經新聞組／綜合報導

廣西壯族自治區主席藍天立13日稱，去年廣西啟動建設中國—柬埔寨產業園（北海園區），建成中國—東協水果交易中心線上交易平台，沿邊臨港產業園區和中國—東協產業合作區在建項目投資逾兆元（人民幣，下同）。

中新社報導，當日，廣西壯族自治區第十四屆人民代表大會第三次會議在南寧開幕，藍天立作政府工作報告。

藍天立表示，廣西將積極發展新一代資訊技術、新材料、高端裝備、生物製造、低空經濟等新興產業和未來產業，將實施園區提速發展行動，推動多層次園區共建。

作為中國唯一與東協陸海相鄰的省區，廣西與東協經貿合作熱度持續攀升。廣西建好用好中國—馬來西亞（欽州）產業園區、防城港國際醫學開放試驗區、東協國家標準化合作交流中心等平台，沿邊臨港產業園區建設跨境跨區域產業鏈項目146個，總投資超2333億元。 　　

廣西正以沿邊臨港的北海、防城港、欽州、崇左四地園區為重點，南寧、玉林、百色三地園區為依託，加快建設中國—東協產業合作區。廣西還創新園區多元共建模式，推動南寧（深圳）東協產業合作區、江門（崇左）產業園落地建設，推動中國與馬來西亞兩國雙園升級發展。 　　

北海是中國首批沿海開放城市，亦是古代海上絲綢之路始發港之一。該市加強國際產業合作，已初步形成高端紙業、綠色能源等多條跨境合作產業鏈供應鏈。目前，中國—柬埔寨產業園（北海園區）入駐企業29家。

2025年，廣西將充分利用區域全面經濟伙伴協定（RCEP）和中國—東協自貿區3.0版機遇，加快跨境經濟合作區試點建設，推動中國與馬來西亞兩國雙園向「兩國雙園多區」聯動發展，推進建設廣西—汶萊經濟走廊、中國—東協（來賓）鋁基新材料產業園等。

投資 供應鏈 RCEP

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