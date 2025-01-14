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外資喊進中股 高盛估今年漲2成 建議增持A股及離岸中概股

記者謝守真、黃雅慧／綜合報導
高盛預測MSCI中國指數和滬深300指數到今年底將走升20%。（新華社資料照片）
高盛預測MSCI中國指數和滬深300指數到今年底將走升20%。（新華社資料照片）

儘管面臨地緣政治局勢升溫等多重因素，外資投行紛紛喊進中股，高盛預測MSCI中國指數和滬深300指數到今年底將走升20%，建議繼續「增持」A股和離岸中概股。美銀則認為，中國股市在2月至3月有轉機，因預計美股下跌將迫使川普政府在關稅問題上做出讓步，屆時將是做多美債和中國股市的良好時機。

與此同時，瑞銀大中華研究部總監連沛堃13日表示，今年對MSCI中國指數目標設定在69點，以10日收60.3點計算，估有雙位數增長。目前MSCI中國指數估值不到十倍，雖不是歷史低位，但仍低於平均。

中國、香港股市自今年開年以來表現不佳，滬深300指數在2025年的前七個交易日累計下跌超過5%，是自2016年以來的最差開年表現。分析認為，A股下跌主要與中國國內政策空窗期、川普上台前的等待與各企業年報預披露密集期有關。

財聯社報導，高盛中國股票首席策略師劉勁津團隊12日發布報告指出，「由於關稅和政策更加清晰，市場情緒和流動性背景可能在2025年第一季末開始改善。」

高盛報告建議投資者買入與政府消費相關的代表性資產、受益於人民幣走勢的新興市場出口商，以及精選的科技和基礎設施類股。他們稱，與此同時，股東回報「應繼續得益於創紀錄的現金分配和國內利率下降」。

港媒報導，美銀則認為2月或3月是做多中國股市的良機，該行舉出三原因：一是為了應對經濟衰退、通膨等議題，各國央行可能採取非常規手段；二是銅價的突破反應中國消費呈現復甦趨勢；三是川普可能在關稅讓步，政策重點將轉向美國國內稅收，屆時全球市場情緒會有所緩解，對全球股市有積極作用。

連沛堃表示，中股分紅及股票回購為十年新高，這對長線外資而言很有吸引力，即使預期MSCI中國的成分股盈利增長只有4%，但近幾年中企更注重毛利率及投資者回報，加上中國的降息機率較大，房地產及消費正在見底，政策或更加積極，故整體看好中股前景。

高盛 川普 關稅

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