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iPhone印度市占率提升 鴻海受惠

記者蕭君暉／綜合報導
印度政府考慮補貼電子零組件，並降低進口關稅，外界看好，鴻海身為印度製造iPhone最大供應商，受惠最大。圖為孟買蘋果零售店展售平板電腦iPad。(路透資料照片)
印度政府考慮補貼電子零組件，並降低進口關稅，外界看好，鴻海身為印度製造iPhone最大供應商，受惠最大。圖為孟買蘋果零售店展售平板電腦iPad。(路透資料照片)

外電報導，印度政府考慮補貼電子零組件，並降低進口關稅，外界看好，鴻海身為印度製造iPhone最大供應商，受惠最大，隨著iPhone製造成本下降，不僅可以擴大外銷，也能提升iPhone在印度本地市占率。

根據分析師估計，2024年全球IPhone的整體出貨，印度將貢獻20%-25%，較2023年的12%-14%明顯攀升。

隨著川普即將上台，美中關係愈來愈緊張，法人預期，印度製造的iPhone比重將持續提升，鴻海印度廠受惠深。

尤其中印之間的對立與競爭關係，使得紅色供應鏈廠商進入印度市場布局iPhone製造受到阻撓，也讓鴻海在印度製造市場一支獨秀。

鴻海持續擴大印度布局，該公司在2024年10月下旬公告，代印度子公司Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited公告取得機器設備，交易金額3180.45萬美元，交易對象為APPLE OPERATIONS LIMITED，外界推測，主要是為了iPhone 16系列的生產與製造。

鴻海在2024年2月時也公告印度子公司投資印度盧比（INR）120億元，以自地委建廠房，鴻海指出，投資目的為營運需求。外界推測，可能是鴻海在印度當地為了生產最新的iPhone 16系列產能所需。

印度 鴻海 iPhone

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