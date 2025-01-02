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比亞迪蟬聯中國車市龍頭 去年銷量成長41%達427萬輛

記者林宸誼／綜合報導
比亞迪2024年銷量突破400萬輛的目標，蟬聯車市冠軍寶座。 (新華社資料照片)
比亞迪2024年銷量突破400萬輛的目標，蟬聯車市冠軍寶座。 (新華社資料照片)

中國車企陸續公布去（2024）年全年銷量戰報，其中比亞迪全年銷量高達427.2萬輛，年增41.3%，不僅突破400萬輛的年銷售目標，還蟬聯車市冠軍寶座。

比亞迪去年12月新能源汽車銷量達51.4萬輛，年增50.95%、月增1.58%，已連續三個月單月銷量突破50萬輛，持續刷新歷史新高紀錄，在中國市場是毫無爭議的銷冠企業；12月海外銷售新能源乘用車合計5.7萬輛，年增58.3%。

長安汽車數據顯示，2024年全年銷量超268萬輛，創近七年新高。新能源汽車方面，2024年全年銷量超73萬輛，年增超50%；海外銷量超53萬輛，年增超47%。

證券時報報導，理想汽車2024年累計交付量突破50萬輛；零跑汽車2024年累計交付近30萬輛，超額完成年度目標；極氪2024全年交付22.2萬輛，年增87%。蔚來汽車2024 年共交付新車22.1萬輛，年增38.7%。

與華為合作銷售「問界」新能源車的賽力斯公布，2024年全年銷量42.6萬輛，年增182.8%。

小米汽車董事長雷軍在2024年12月31日的直播中透露，小米汽車2024年交付超13.5萬輛，2025年的交付目標是30萬輛。他認為，這是一個極具挑戰性的目標，因為許多車企在成立十幾年後，銷量都未能突破30萬輛。

雷軍指出，他深知造車之難，沒有任何僥倖心理，也沒有想走捷徑。他強調，小米汽車會堅持技術為本、高階化戰略和重視效率的發展理念。

小米 比亞迪 證券

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