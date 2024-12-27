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中國折疊手機出貨量 今年衝910萬支

記者林宸誼／綜合報導

根據市調機構Counterpoint Research發布的最新報告，中國折疊智慧手機市場在經歷了初期的快速增長後，增速逐漸放緩。儘管如此，中國仍占據著全球折疊手機出貨量的半壁江山，預計2024年的出貨量將達到910萬支，年增2%，占全球總量的50%以上。

其中華為繼續保持在中國折疊手機市場的領先地位，出貨量約占市場總量的一半。包括X6和突破性的三折手機在內的最新產品，將進一步推動華為出貨量的增長並鞏固市場地位。

此外，在折疊手機類別中，大折疊手機的表現優於小折疊手機，這主要得益於大折疊手機提供了更廣泛的使用場景。受此趨勢影響，OPPO和vivo今年相繼停止了小折疊手機的生產。然而，與上面的趨勢相反，小米在7月推出首款小折疊手機Mix Flip，市場反響熱烈。

整體而言，自折疊智慧手機問世以來，中國市場見證該領域的迅猛擴張，但目前增速有所減緩。2024年，中國折疊機市場的出貨量預計年增僅2%，相較於過去幾年高達三位數的增幅形成了鮮明對比。

這一變化反映出隨著市場的逐漸飽和和技術的成熟，折疊手機正在進入一個更加穩定的增長階段。為了維持消費者興趣並促進更廣泛的應用，創新和更具吸引力的使用場景變得至關重要。

市調機構IDC分析，由於折疊產品在整個智慧手機市場仍屬於小眾，用戶基本上以中高階為主。左右折疊的大折疊受成本影響，售價一直高居不下；上下折疊的小折疊產品外觀形態和當年的翻蓋手機比較接近，成了一部分年輕用戶的換機購買選擇。

IDC預計，未來中國折疊手機市場，將會長期占據全球40%左右的市占。

華為 小米

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