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寧德擬赴港第二上市 可能籌資至少50億美元

記者陳湘瑾／綜合報導

中國動力電池一哥寧德時代考慮在香港第二上市，可能籌集至少50億美元，或成為2021年初以來香港最大的上市交易。寧德時代仍在考慮當中，計畫可能會有變化。第二上市仍需獲得中國證券監管機構批准。

彭博報導，知情人士稱，寧德時代正與潛在顧問溝通，最早或於2025年上半年赴港第二上市。財聯社指出，融資規模若為50億美元，將超過美的集團今年9月46億美元上市規模，成為自2021年初快手科技募集62億美元以來最大一次香港股票發行交易。

2023年11月底，外媒同樣曾傳出寧德時代考慮最快2024年赴港上市，當時寧德時代原本計畫在瑞士發行GDR（全球存託憑證），集資至少50億美元，但因監管問題而推遲，故寧德時代轉為考慮在港上市。

根據市場調研機構SNE Research最新數據，2024年第3季全球電動汽車電池裝機總量中，若以銷售額看，寧德時代以28.5%的市占穩居全球首位，LG新能源以14.1%排名第二，比亞迪的FinDreams以12.3%的市占位列第三。而在裝機量上，寧德時代和比亞迪分別以35.2%和17%占據前兩位。

此外，近期寧德時代不斷加碼布局「換電」業務。北汽集團本月18日發布消息，寧德時代與北汽集團等啟動「巧克力換電生態」，即將推出合作換電車型。目前，寧德時代已經和長安、廣汽、北汽、五菱、一汽官宣合作。根據計畫，寧德時代將與上述五家車企共同推出十款換電車型。

「巧克力換電生態」是寧德時代推出的一種創新換電方案，通過模塊化設計的電池快速更換，解決電動汽車的續航焦慮問題。

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