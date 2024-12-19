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小米將在日本推出小米之家實體店 展示物聯網

記者林茂仁／綜合報導

小米日本公司社長大沼彰表示，構建自己的銷售網是日本市場的關鍵，計畫推出實體店，意在向消費者直接推介通過智慧手機的連接功能。

調查公司IDC的資料顯示，小米今年2季在日手機出貨量約為49萬支，是去年同期的約5.6倍，僅次於蘋果、夏普和谷歌，排在第四位，市場占有率從1%升至7%。

據日本共同社報導，大沼彰指出，加快銷售速度的實體店將參考中國和香港的「小米之家」門市。同時展示搭載以通信連接手機和家電的物聯網（IoT）功能的電視機等，通過實際操作介紹操作和便利性。

該公司在日本曾從5月下旬起的約5個月期間推出實體店，地點在東京的商業設施「澀谷 PARCO」，展示了手機和電視、掃地機器人。大沼彰稱「高價商品也賣得不錯」。

日本ICT市場調查諮詢機構（MM Research Institute）於11月13日發布博文，報告稱在2024年4到9月期間，小米智慧手機在日本的出貨量達到86.1萬支，年增418.7%；市場占有率上升至6.7%，成功躋身市場前五。

IT之家援引該報告內容，2024上半年周期（4到9月）期間，日本手機出貨量為1325.1萬支，年增8.3%；其中功能手機為45.9萬支，同比下降29.6%，智能手機為1279.2萬支，年增10.5%，占比為96.5%。

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