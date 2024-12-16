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華為AI框架料今年市占30% 衝新高 短短4年躋身前三大

記者黃雅慧／綜合報導
華為昇思在中國AI框架市占率高達30%。（取材自微博）
華為昇思在中國AI框架市占率高達30%。（取材自微博）

華為ICT戰略與業務發展部總裁彭紅華表示，AI框架（台灣稱機器學習框架）是AI時代的操作系統與軟體底座，未來華為將持續開源方式共促中國AI框架生態發展。中國科學院科技戰略諮詢研究院預測，在中國AI框架市場中，2024年華為昇思公司市占率將達30%的歷史新高，短短四年間就擠進前三大。

AI框架指AI領域的操作系統，類似Windows與安卓系統，所有AI的算法及應用都要通過其進行訓練與部署。框架能提供數學編程接口、便捷的自動微分求導、高效的分布式並行調度能力與多樣化算力系統相結合，幫助AI研究者孵化出各種AI算法和應用創新。

目前全球AI框架領域主要以Google的TensorFlow，和Meta的PyTorch兩款AI框架「雙寡頭」局面，因其起步早、發展快，占據業界主導地位；中國業者則由華為的昇思MindSpore、百度的PaddlePaddle位居三、四名。

綜合新京報、證券時報、北京青年報等報導，華為昇思人工智能框架峰會14日在北京中關村國際創新中心召開，會上展示了18家單位發布基於昇思的原生開發大模型成果。

中國科學院院士、中國空氣動力學會理事長唐志共在會上表示，基於昇思MindSpore開發的生成式氣動設計大模型平台打破傳統設計範式，設計時長由月級縮短到分鐘級，未來該平台將擴展到航空、航天、船舶、高鐵、能源、汽車等多個行業領域。

會上透露，昇思MindSpore自2020年開源以來，目前已孵化、支持50多個中國國內外主流大模型，開源版本已累計獲得1100萬次下載，3.7萬多名開發者參與社區貢獻。此外，PaperwithCode網站顯示，支持基於昇思原創論文發表累計超過1700篇，排名位列全球第二、中國第一。

彭紅華指出，領先的AI框架需要同時具備「更高效、更敏捷、更開放」的技術與生態能力。昇思將繼續堅持技術創新，並將堅持以開源的方式，向業界開放技術創新成果，並將從探索前沿分布式技術、強化全流程開發部署能力與持續開源等三方面進行努力。

「2024年生成式人工智能應用發展報告」顯示，截至今年6月，中國生成式人工智慧產品用戶達2.3億人，企業數超過4500家，核心產業規模接近人民幣6000億元（約824億美元）。

華為昇思MindSpore小檔案 資料來源：新聞整理
華為昇思MindSpore小檔案 資料來源：新聞整理

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