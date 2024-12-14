台灣第三季房貸金額、利率 雙創15年新高

據聯徵中心最新資料，今年第三季台灣平均房貸核貸金額達1043萬（台幣，下同），平均貸款利率 2.23%，雙創15年新高。值得注意的是，央行 重拳打炒房後，台灣第三季整體核貸總數達6萬908件，比上季減少4235件，顯示銀行核貸和買方購屋腳步已同步放緩。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，一般正常房貸約在簽約後一個月內完成，第三季的核貸資料，反映5至8月的買氣與交屋熱潮，當時因有新青安貸款挹注，整體買氣正旺，通膨加上市場氛圍，讓房價節節高升，核貸金額也隨著增加。

不過張旭嵐指出，第三季銀行內控加上央行祭出限貸管制，金融機構核貸腳步放緩，不少銀行調高利率、貸款門檻來總量管控，整體核貸表現也呈現「價增量減」的現象。

據聯徵中心最新資料顯示，今年第三季台灣、六都核貸金額同步飆高，台灣平均房貸金額達1043萬，較上季增加27萬；以六都來看，房價最高的台北市房貸核貸金額達1832萬、再寫新高，其次為新北市的1191萬，高雄市與北市則並列新增金額最多都會區、季增房貸金額達41萬。

不過以核貸數來看，第三季台灣、六都同步放緩，單季台灣放貸數僅6萬908件，較上季少了4235件；六都則是高雄市減少最多，單季僅7990件、較前季少了2004件，桃園市、台中市則是唯二核貸數增加都會區，各達9675件和1萬148件、較上季各多出754件、1360件。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮指出，高雄市今年迎來大量預售交屋潮，第二季房貸核貸量就高達9994件，創下近15年來最高峰，對比第二季的高基期，再受限貸令影響，第三季量縮相對更為明顯。

張旭嵐表示，第四季是傳統購屋旺季，但受央行打炒房政策影響，當前房市觀望濃厚，市況呈現旺季不旺；而央行將於12月19日召開第四季理監事會議，是否會再祭出第八波信用管制，也是影響明年房市的重點。