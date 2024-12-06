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美制裁無效？中國晶片今年前10月出口額增21%

記者陳湘瑾／綜合報導

央視旗下自媒體「玉淵譚天」發文指出，今年前11月，中國晶片出口額將突破兆元人民幣（約1383億美元），意味著過去五年美國的制裁，沒有阻止中國晶片產業持續發展壯大。

文章指出，今年前十月，中國半導體出口達9311.7億元人民幣（約1287.8億美元），增長21.4%，平均每個月的出口在930億元人民幣左右。

從過去三年的數據來看，每年第4季都是中國半導體出口旺季。

玉淵譚天表示，從2019年開始，美國政府幾乎每年都會對打壓中國半導體行業的政策「打補丁」（比喻彌補工作中的不足或疏漏之處）。

儘管這些政策看上去來勢洶洶，但制裁的邊際效應正在遞減。

文章指出，美國一直在晶片最前沿的領域加碼對中國制裁，希望透過鎖住前沿的發展空間，進而打壓中國整個晶片產業。但半導體市場規模增長的動力越來越多地向著汽車和工業領域傾斜。

而汽車晶片與工業級晶片最看重穩定性，因此當前80%汽車晶片需求是成熟製程，而成熟製程正是中國所長，而美國制裁反而讓中國在成熟製程的能力提升，搭建起全產業鏈，雖然同最先進企業仍有差距，但已有一定水平；而有成熟製程支撐，中國亦可以朝晶片的「最後一公里」不斷努力。

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