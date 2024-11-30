台灣今年GDP上修至4.27% 創3年新高

台灣行政院主計總處公布，台灣由於出口及民間投資優於預期，將今年全年經濟成長率上修0.37個百分點，至4.27％，創近三年最高。圖為高雄楠梓科技產業園區電子業者產品出貨畫面。（本報資料照片）

台灣今年GDP成長超出預期，順利「保4」。台灣行政院主計總處29日公布，由於出口及民間投資 優於預期，將今年全年經濟成長率上修0.37個百分點，至4.27％，創近三年最高。

同時也上修明年經濟成長率0.03個百分點，至3.29%，「保3」沒問題。不過，主計總處副主計長蔡鴻坤透露仍有隱憂，「當前國內經濟不錯，但有些不均衡」。

台灣主計總處29日召開「國民所得評審會議」，蔡鴻坤表示，台灣經濟成長率已恢復過去幾年高於全球平均的態勢，且今、明兩年都是如此，也有相當大機會重回亞洲四小龍之首。

不過，他也坦言，國內產業復甦確實不太均衡，科技、傳產呈現兩樣情，有點落差。

蔡鴻坤指出，受惠AI 需求強勁，今年相關科技產品占出口比重達68%，預期明年AI相關供應鏈 的出口成長仍會高於整體平均。台灣主計總處綜合統計處長蔡鈺泰則補充，傳統產業由於全球產能過剩，出口表現平疲，明年是否有回升力道，「以基數角度觀察，仍有機會」。

至於川普2.0提出的財政減稅、提高關稅、驅逐移民等政策，是否將衝擊台灣明年經濟成長？蔡鴻坤指出，這次主計總處預測也參考牛津經濟研究院在美國大選後所做的預測，已考慮川普所宣示的相關政策。牛津估全球今、明年經濟可望平穩成長，這也是主計總處上修今、明兩年預測的原因。