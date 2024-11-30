我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯生涯出賽1798場 超越賈霸登史上第1

特斯拉Cybertruck自撞火燒車 加州4高中畢業生3死

台灣今年GDP上修至4.27% 創3年新高

記者葉卉軒／台北報導
台灣行政院主計總處公布，台灣由於出口及民間投資優於預期，將今年全年經濟成長率上修0.37個百分點，至4.27％，創近三年最高。圖為高雄楠梓科技產業園區電子業者產品出貨畫面。（本報資料照片）
台灣行政院主計總處公布，台灣由於出口及民間投資優於預期，將今年全年經濟成長率上修0.37個百分點，至4.27％，創近三年最高。圖為高雄楠梓科技產業園區電子業者產品出貨畫面。（本報資料照片）

台灣今年GDP成長超出預期，順利「保4」。台灣行政院主計總處29日公布，由於出口及民間投資優於預期，將今年全年經濟成長率上修0.37個百分點，至4.27％，創近三年最高。

同時也上修明年經濟成長率0.03個百分點，至3.29%，「保3」沒問題。不過，主計總處副主計長蔡鴻坤透露仍有隱憂，「當前國內經濟不錯，但有些不均衡」。

台灣主計總處29日召開「國民所得評審會議」，蔡鴻坤表示，台灣經濟成長率已恢復過去幾年高於全球平均的態勢，且今、明兩年都是如此，也有相當大機會重回亞洲四小龍之首。

不過，他也坦言，國內產業復甦確實不太均衡，科技、傳產呈現兩樣情，有點落差。

蔡鴻坤指出，受惠AI需求強勁，今年相關科技產品占出口比重達68%，預期明年AI相關供應鏈的出口成長仍會高於整體平均。台灣主計總處綜合統計處長蔡鈺泰則補充，傳統產業由於全球產能過剩，出口表現平疲，明年是否有回升力道，「以基數角度觀察，仍有機會」。

至於川普2.0提出的財政減稅、提高關稅、驅逐移民等政策，是否將衝擊台灣明年經濟成長？蔡鴻坤指出，這次主計總處預測也參考牛津經濟研究院在美國大選後所做的預測，已考慮川普所宣示的相關政策。牛津估全球今、明年經濟可望平穩成長，這也是主計總處上修今、明兩年預測的原因。

不過，儘管出口、民間投資表現優於預期，這次主計總處則是下修今、明兩年的民間消費預測，分別成長2.72％、2.09％。主計總處也提醒，台灣經濟情勢仍面臨四大不確定因素，包括：AI等資訊科技發展、量產與應用之進程；美國新政府政策走向對全球經貿活動的影響；各國貨幣政策動向對國際金融市場與實體經濟的影響；以及國際地緣政治情勢變化對供應鏈及國際原物料價格的影響。

近十年台灣經濟成長率變化 資料來源：台灣主計總處
近十年台灣經濟成長率變化 資料來源：台灣主計總處

AI 投資 供應鏈

上一則

台灣通膨率上修 恐連3年超過2%警戒線

下一則

儲能需求強勁 中國鋰電池業迎復甦轉捩點、醞釀漲價

延伸閱讀

川普關稅戰影響台灣？ 主計長2026年才會顯現

川普關稅戰影響台灣？ 主計長2026年才會顯現
因應川普關稅衝擊 南韓意外降息1碼 15年首見連降

因應川普關稅衝擊 南韓意外降息1碼 15年首見連降
印度薪資萎縮 中產階級省錢大作戰

印度薪資萎縮 中產階級省錢大作戰
約一成歐盟GDP依賴衛星導航 歐盟太空計劃局開放參觀

約一成歐盟GDP依賴衛星導航 歐盟太空計劃局開放參觀

熱門新聞

隨著科技公司和各地公用事業砸錢打造AI基建，日本線纜製造商Fujikura成為標準的「鋤與鏟」投資題材。路透

今年飆漲400% AI讓這間139歲的公司股價一飛衝天

2024-11-25 13:06
蛋價一旦上揚就很難回跌，而且會帶動蛋製品價格走升。（美聯社）

蛋價升至天花板 禽流感和假期需求是主因

2024-11-24 21:52
監管當局已批准歷來首家全天候24小時運作的證交所「24交易所」。（路透）

美國放行24小時證交所 將首度開放全天候股票交易

2024-11-28 00:35
投資專家說，美股轉跌，美債更具吸引力。 （美聯社）

現在才進場買美債 會不會太晚？

2024-11-28 08:10
一輛特斯拉電動車正在充電站充電。(路透)

要看特斯拉臉色？馬斯克若採「1動作」 中國車廠恐全被打趴

2024-11-27 00:10
資人擺脫了總統當選人川普徵收新關稅的威脅，美股上漲，史坦普500指數和道瓊工業指數躍升至新高。路透

投資人看破川普關稅煙幕 道指和史指躍升至歷史新高

2024-11-26 17:02

超人氣

更多 >
中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了
用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險

用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險
與川普大不同 梅蘭妮亞每天吃最多的是這個

與川普大不同 梅蘭妮亞每天吃最多的是這個
行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人：千萬別撕

行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人：千萬別撕
當眾吃掉一根620萬香蕉 幣圈富豪孫宇晨：比別的好吃

當眾吃掉一根620萬香蕉 幣圈富豪孫宇晨：比別的好吃