中國10萬架「空中計程車」 預計2030商轉 可載4至5人

中國低空經濟經濟規模&展望 ∎經濟日報

中國低空經濟聯盟發布趨勢報告指出，中國主要大城市空中交通網絡、與地面飛行服務等基礎設施基本建成約需兩至三年時間。此外，eVTOL（電動垂直起降飛機）將大批商業化，到2030年4至5座的eVTOL在人民幣200萬至300萬（約27.7萬至41.6美元）價格區間即可到手，屆時可能有10萬架eVTOL進入家庭或成為空中計程車。

中國首屆全球低空經濟論壇年會近日在北京舉行，會上聚集多位企業高管、專家學者圍繞低空經濟的技術路線、商業模式以及應用場景等議題，並發布「低空經濟發展趨勢報告」。

報告指出未來將有幾大趨勢，無人機將無處不在，成為物流快遞、農林植保、應急搶險、城市管理；空中飛行器也將全面普及無人駕駛技術等。

報告提及，目前中國無人機企業數量已超萬家，規模以上的無人機企業超過2000多家，將有一大半無人機企業在競爭中被淘汰。同時，中國國內已經或正在進入eVTOL領域的企業超過百家，全球超過千家，但具備一定基礎和實力的eVTOL企業不到十家。

中國經濟網引述Wind數據顯示，A股低空經濟板塊70家相關公司中，共有52家今年前三季取得盈利，占比超七成。其中有35家公司前三季營業總收入實現正增長，31家公司前三季淨利潤 實現正增長。而無人機、低空智聯網、eVTOL是最主要增長項目。

對低空經濟業者而言，仍有許多挑戰，新華社引述業內人士說法稱，低空經濟屬於新興賽道，行業內缺乏可供借鑒的數位化指標，大多數企業只能自己「摸著石頭過河」。

2024年在中國被稱為「低空經濟發展元年」。中國政府工作報告首次提及低空經濟，有近30省將低空經濟寫地方政府工作報告。

中國工信部賽迪研究院「中國低空經濟發展研究報告（2024）」顯示，2023年中國低空經濟規模為人民幣5059.5億元，增速33.8%；中國民航局預計，到2025年低空經濟市場規模將達到人民幣1.5兆元，到2035年有望達到人民幣3.5兆元。