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台灣房價漲勢再起 7都全走揚

記者朱曼寧／台北報導
今年第1季台灣七都大樓房價指數漲勢再起，其中桃園、新竹、台中、高雄年漲幅皆超過一成，新竹縣市近五年更是每年都有雙位數的漲幅。(本報資料照片)
今年第1季台灣七都大樓房價指數漲勢再起，其中桃園、新竹、台中、高雄年漲幅皆超過一成，新竹縣市近五年更是每年都有雙位數的漲幅。(本報資料照片)

永慶房產集團發布台灣最新房價指數，今年第1季七都大樓房價指數漲勢再起，其中桃園、新竹、台中、高雄年漲幅皆超過一成，新竹縣市近五年更是每年都有雙位數的漲幅。

永慶房產集團與政大不動產研究中心合作，整合永慶房產集團全台超過1,700家門店的成交資料，每季發布最新房價走勢。根據統計，2023年第1季七都都會區房價指數漲幅雖出現短期回落，但今年第1季七都房價漲幅明顯成長，尤其新竹縣市以年漲幅17.8%位列七都之冠。

近年新竹縣市第1季的年增幅，每年都有雙位數的成長，包括2021年年增10%，2022年30%，2023年16%，2024年仍保持在17%，另外，桃園、台中、高雄房價漲幅也有一成左右，新北年漲約7.3%，台南6.7%，漲最少的為台北市4.8%。

永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，今年台灣經濟表現亮眼，景氣對策燈號連三顆綠燈，民眾購屋信心增強，使自用、長期置產族群回籠，買氣回溫，加上新青年安心成家優惠貸款方案，帶動民眾加速購屋決策，使台灣房市再度出現一波熱潮。

郭翰指出，從2023年下半年至2024年上半年，隨著台灣景氣加溫、股市熱絡的樂觀情緒，帶動台灣整體房市熱度，雙北大樓、公寓房價指數也跟著齊漲。

針對雙北房價走勢，郭翰指出，新北因有不少新興重畫區正如火如荼的建設新房，再加上營建成本近年來不斷攀升，使預售屋的價格屢創新高，也帶動整區中古屋產品價格，使當地大樓、公寓房價指數漲幅較顯著。

台北的房價則位處高基期，部分購屋族群也已無法負荷，使房價指數漲幅沒其他都會區大，不過台北公寓已從2023年第1季的-1.3%，成長到2024年第1季的4.7%，值得持續關注公寓房價未來漲勢變化。

值得注意的是，台北市近年來大樓、公寓房價指數漲幅近乎一致，但是2021年第1季公寓指數卻比大樓漲幅多了2.3個百分點。郭翰表示，台北市政府2019年10月修正發布「台北市危險及老舊建築物加速重建辦法」，因此屋齡偏高的公寓成為最大受益者，帶動當年公寓交易量成長、以及公寓價格的明顯抬升。

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