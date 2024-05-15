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騰訊好威淨利跳增62% 超越57.8億美元 季1天賺6422萬美元

記者林宸誼／綜合報導
騰訊公布第1季財報，淨利潤達人民幣418.8億元，年增62%。（路透）
騰訊公布第1季財報，淨利潤達人民幣418.8億元，年增62%。（路透）

騰訊控股14日公布今年第1季財報，受到網路廣告和遊戲業務帶動，營收人民幣1595億元（約220.4億美元），年增6%；淨利人民幣418.8億元（約57.8億美元，平均一天賺6422萬美元），年增62%，雙雙優於預期。

騰訊控股董事會主席馬化騰表示，本土市場和國際市場的數款龍頭遊戲經歷團隊調整後，首季初見成效，遊戲總充值金額出現成長，為未來幾個季度遊戲營收恢復增長打下基礎，同時致力於持續投資AI技術、提升平台及生產高價值內容。

馬化騰指出，期內培育高質量收入來源，包括微信視頻號及搜一搜廣告、小遊戲平台服務費及視頻號商家技術服務費，推動毛利和經營盈利增幅超過收入增幅。

市場對騰訊業績重心仍落在遊戲業務表現，公司管理層透露，受高基數效應影響，首季中國遊戲表現相對緩和。彭博分析師指出，在中國遊戲收入回升和廣告銷售增長季節性反彈推動下，利潤增長將於第2季加速。

騰訊首季增值服務收入為人民幣786.2億元（約108.6億美元），年減0.9%，騰訊稱，期內本土市場遊戲充值金額恢復年增，增幅達3%，本土市場遊戲收入年減2%，至人民幣345億元（約47.6億美元），為收入遞延所致。

騰訊首季網路廣告業務收入年增26.4%，達人民幣265億元（約36.6億美元），主要受微信視頻號、小程序、公眾號及搜一搜的增長拉動。

騰訊提到，除汽車行業外的所有主要行業的廣告開支均有所增長，其中遊戲、互聯網服務及消費品行業的廣告開支顯著增長。

騰訊稱，期內升級廣告技術平台，幫助廣告主更有效地進行廣告投放，並向所有廣告主推出了生成式AI驅動的廣告素材創意工具。

首季金融科技及企業服務業務年增7.4%，至人民幣523億元（約72.2億美元），主要由於線下消費支出增長放緩及提現收入減少，而理財服務收入增長強勁；企業服務業務收入實現十幾個點的年增率，原因是雲服務收入及視頻號商家技術服務費增長。

此外，市場密切關注騰訊股票回購計畫。騰訊控股表示，加大回購力度，按計畫執行2024年超過港幣1000億元（約127.9億美元）的股份回購，提升股息，同時致力於持續投資於AI技術、提升平台及生產高價值內容。

騰訊控股今年首季於港交所以總代價約港幣148億元（約18.9億美元，未計開支）購回合共5104萬股股份，購回的股份後已被註銷。

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