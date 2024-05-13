我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

油價已是全國最貴 加州7月1日起油稅又將提升

家用電話被淘汰？35%加州人還在使用

佛山鼓勵「以舊換新」 並開放購房可申請當地戶籍

記者賴錦宏／即時報導
緊鄰廣州的佛13日公布樓市新政，明確非佛山市戶籍人員，在當地購房可申請落戶，並鼓勵支持住房「以舊換新」。（取材自微博）
緊鄰廣州的佛13日公布樓市新政，明確非佛山市戶籍人員，在當地購房可申請落戶，並鼓勵支持住房「以舊換新」。（取材自微博）

為活絡房地產市場，緊鄰廣州的佛山，13日公布13條樓市新政，明確非佛山市戶籍人員，在當地購房可申請落戶，又鼓勵支持住房「以舊換新」。

佛山市住房和城鄉建設局等九部門，周一聯合印發「關於持續推動房地產市場平穩健康發展的若干措施的通知」。通知提出，放寬購房入戶政策，在佛山市持自有合法產權住宅房屋的非佛山市戶籍人員可以在房屋所在地申請入戶，共同居住生活的配偶、未成年子女可以隨遷。

隨後，佛山市人民政府辦公室也發布穩定居住就業入戶事項調整的通知指出，在當地持自有合法產權住宅房屋，或合法穩定就業滿3年（連續繳納社會保險滿3年，或連續經商滿3年，可互補疊加），並有合法穩定住所（含租賃）的非佛山市戶籍人員，可以申請入戶，共同居住生活的配偶、未成年子女可以隨遷。

在鼓勵支持住房「以舊換新」方面，新政提到，支持房地產開發企業、中介機構和購房人三方聯動開展「以舊換新」活動，鼓勵房地產企業開展存量房產置換新房的活動。支持地方國企參與「以舊換新」活動，對收購市場存量房產用於保障性住房、租賃住房、人才住房等，加大融資支持力度。

中國多個城市近期先後放寬購屋政策，佛山已於2022年12月10日起全域取消限購。根據中指監測數據顯示，今年前四個月，佛山全市新房成交量129.1萬平方米，市場成交較為平淡。

房地產 就業 保險

上一則

多虧AI投資熱襄助 台央行面臨本幣貶值壓力小於日、韓

延伸閱讀

杭州全面取消住房限購 購房者可取得杭州戶口

杭州全面取消住房限購 購房者可取得杭州戶口
中國樓市底部到了嗎？ 專家：下半年有機會回穩

中國樓市底部到了嗎？ 專家：下半年有機會回穩
限購令鬆綁 中國五一檔二手房熱銷 業內：新屋交易年中有望改善

限購令鬆綁 中國五一檔二手房熱銷 業內：新屋交易年中有望改善
上海加入中國房市「以舊換新」 仲介承諾舊房優先賣

上海加入中國房市「以舊換新」 仲介承諾舊房優先賣

熱門新聞

美國海鮮連鎖店紅龍蝦（Red Lobster）已考慮聲請破產，因為自從去年菜單上擺出20美元「鮮蝦無限供應」選項後，吸引太多食客前來挑戰，落得虧損下場。（美聯社）

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

2024-05-07 07:08
中國人民幣存款4月大減人民幣4兆元。（美聯社）

存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元

2024-05-12 10:17
巴菲特旗下波克夏公司3月底現金水位升至1890億美元的創紀錄水準。(路透)

波克夏現金水位創新高 分析：巴菲特看空股市 等大跌30%再出手

2024-05-05 21:17
特斯拉執行長馬斯克2023年5月訪北京時，特斯拉高級副總裁朱曉彤（圖最右者）與副總裁陶琳（右二）陪同。(路透)

馬斯克急調救火員朱曉彤返中國 力阻特斯拉市占流失

2024-05-07 22:00
南韓難以打破低出生率的困境，到2044年人口預估將劇減近1,000萬人。 （美聯社）

低出生率依舊無解 這國20年內勞動人口恐銳減近千萬

2024-05-06 08:20
母親節前夕，五位經濟學家分享媽媽給她們最棒的財務忠告，這些叮嚀讓她們受用一輩子。路透

聽媽的話受用一生 5經濟學家分享母親財務智慧

2024-05-11 12:48

超人氣

更多 >
12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲

12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲
紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親

紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親
存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元

存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元
南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫

南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫
川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光

川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光