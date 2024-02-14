大摩前亞洲區主席指「香港玩完」 史美倫：不同意

圖右為香港交易所主席史美倫，圖左為香港交易所行政總裁歐冠昇。（取材自香港商報網微博）

由於港股表現疲軟，摩根士丹利（大摩）前亞洲區主席羅奇近期撰文《我很痛心地說，香港 已玩完》（It pains me to say Hong Kong is over）指，香港因政治因素、中國因素及中美關係等影響之下「已經玩完」。對此，香港交易所主席史美倫14日回應稱，過去30年來，經常有不少人多次看淡香港市場，但每次香港都可以再創高峰，不同意「香港已玩完」的說法。

綜合香港經濟日報、明報報導，14日為港股農曆新年開市首日，史美倫出席其開幕式並就羅奇「香港已玩完」一文表示，過去30年經常有人預測香港市場「已玩完」，但每一次香港均能證明實力和韌力，以及回升及創出新高峰。

她認為，香港市場基本面依然強勁，並相信宏觀環境改善將令投資 者回流。「香港作為國際金融中心的優勢沒有變，如果我們看見這些優勢，如法治精神、透明度、公開（市場），令到投資者對我們有信心，這些因素都是存在的。」目前挑戰為大環境因素，有信心香港能隨中國經濟回好，同時港交所亦會多元化香港的投資者。

與此之前，由於港股表現不濟，羅奇近日在英媒撰文《我很痛心地說，香港已玩完》（It pains me to say Hong Kong is over）指出，經濟活力比股市更重要，但對香港來說，股市一直是成功的象徵，長期以來一直是世界第四大交易所，「我很痛苦地承認，香港現在已經玩完」。

羅奇寫到，香港曾經被他稱之為家、並視之為活力堡壘的城市，在過去的四分之一個世紀裡，是世界上表現最差的主要股市，自1997年移交給中國以來，恒指基本持平，僅上漲約5%，同一時期，史坦普500指數飆升了四倍多；滬指也遠遠超越香港指數。

羅奇分析，香港的終結是受到三個因素的共同作用，首先是香港本地政治，港府 在2019年推動《送中條例》修訂，引發大規模示威，其後中共中央實施新國家安全法，削弱香港自治。再來，長期以來中國槓桿港股，由於種種原因，中國經濟陷入困境，結構性問題包括「三個D」，即債務、通貨緊縮和人口，還有新冠疫情影響，以及房地產市場和地方政府融資平台的周期性壓力相結合，因此引發長達三年的熊市，導致滬深300指數較2021年春季高峰下跌4成以上，恒生指數同期下跌49%。

第三個原因，羅奇指出，中美競爭自2018年來愈演愈烈，而香港已深陷交火之中，這導致香港與其許多亞洲貿易夥伴之間產生隔閡，這或將產生巨大影響，特別是香港的外貿總額佔其GDP的192%。

羅奇直言，香港沒有政治迴旋空間來制定自己的路線，擺脫上述因素。儘管中國經濟因素可能有所改善，但鑑於勞動力萎縮和令人擔憂的生產力前景所帶來的持續阻力，任何反彈或將僅是短暫，同時美中緊張局勢、促使扭轉中美摩擦的捷徑亦尚未出現。

羅奇稱，無法忘記80年代末首次抵港，「那時的香港人既有願景，也有策略。中國（大陸）才剛開始滾動，而香港完全可以成為世界最偉大發展奇蹟的主要受益者。一切都進展順利，持續時間比任何人預期的都要長。『現在一切都結束了。』」