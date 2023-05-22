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中國電商「618」年中慶 拼多多、淘寶等補貼大加碼

記者林宸誼／綜合報導
中國各電商平台「618」促銷(資料來源：新聞整理 林宸誼／製表)
中國各電商平台「618」促銷(資料來源：新聞整理 林宸誼／製表)

中國電商年中慶「618」倒數，多家電商平台舉辦啟動會熱身，承諾對商家和消費者投入巨額流量和消費補貼，以「好價好物、低價好物」為重點，傾全力拚消費。

每日經濟新聞報導，今年拼多多「搶跑」，4月21日率先上線「天天都是618」活動，在「數碼家電消費季」對手機、電視、空調、冰箱等數碼家電產品發放超額補貼，小米等品牌產品的補貼力度均超過20%。

聯合美的、TCL、小天鵝、海爾等主流家電品牌，拼多多於5月19日推出「家電超級加補」活動，對空調、冰箱、洗衣機等各類家電產品進行大幅加補，部分產品補貼力度甚至超過50%，讓利消費者，激發消費潛力。

中國廣播經濟之聲「天下財經」報導，快手電商產品負責人葉恒表示，今年618期間將推出直播間大牌大補、商品預售、直播間消費金等玩法，對商家投入激勵量級創高平台流量補貼。

葉恒指出，整個618期間快手電商將會拿出百億的流量扶持和超過10億的商品補貼，幫助各類型、各層級的經營者實現營銷爆發。

今年快手的618大促，已從5月18日開啟預售，6月1日進入活動正式期，一直持續到618當天。

新京報報導，618期間，淘寶天貓除了滿人民幣300元(約42.8美元)減50元，首次推出聚划算直降專場，所有商品直接打八折，消費者無需湊單一件也打折。同時，淘寶百億補貼活動力度加大，可全網比價、買貴必賠，預售期推出價保主動通知服務。

淘寶天貓618分3個階段上線，分別為5月26日晚8時開始預售，5月31日晚8時第1輪開賣直至6月3日24時結束，6月15日晚8時第2輪開賣直至6月20日24時結束。

今年京東618將分為5個階段，分別為預售期，開門紅，專場期，高潮期和返場期，活動從5月23日持續到6月20日，跨度近一個月。

活動期間，京東主打滿減玩法，活動力度為每滿人民幣300元減50元，比去年活動力度更大。滿減券與其他優惠券、總價促銷、紅包、京豆等都可以相加使用。

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