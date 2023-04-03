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金飯碗褪色…中國券商掀減薪潮 最高砍逾39%

記者葉文義／綜合報導
中國證券公司被要求建立穩健薪酬制度，加上整體證券業業績表現欠佳，券商已開啟降薪潮，大型券商降薪達到三成。（取材自微博）
中國證券公司被要求建立穩健薪酬制度，加上整體證券業業績表現欠佳，券商已開啟降薪潮，大型券商降薪達到三成。（取材自微博）

中國金融業一向被視為「精英行業」，從業人員「高收入」也成為外界印象，尤其證券業人均薪酬又大幅高於銀行業。不過，去年監管要求證券公司應建立穩健薪酬制度，加上整體證券業業績表現欠佳，中國券商已開啟降薪潮，有大型券商降薪達到三成之多。

據每日經濟新聞梳理，截至3月31日已有25家中股上市券商、參股券商發布2022年財報，其中有21家出現員工人均薪酬下滑，其中，招商證券降薪30.6萬元（人民幣，下同，約4.5萬美元）排名第一，人均年薪從77.9萬元（約11.4萬美元）下降至47.2萬元（約6.9萬美元），降薪比率最高，達39.3%。

其次是海通證券從78.4萬元下滑至49.9萬元，降薪了28.4萬元，降薪比率達36.3%。

據中國證券業協會日前發布的中國證券公司2022年度經營數據，2022年140家證券公司營收3949.7億元，年減21％；淨利1423億元，年減25.5％。

若從員工人均年薪絕對金額來看，目前披露2022年財報的券商中，大型券商仍然維持相對高薪。中信證券以83.6萬元位列第一，不過已較2021年人均年薪94.6萬元降薪超過11萬元，降幅約11.7％。

國泰君安員工人均年薪74.1萬元位列第二，較2021年67.1萬逆勢加薪近7萬，加薪幅度10.5％；申萬宏源、廣發證券、華泰證券以66.7萬元、64.7萬元和62.9萬元位列第三至第五，則分別較2021年降薪約6.3％、22.9％以及28.9％。

其中，華泰證券人均年薪下降25.6萬元之多。中信建投、中國銀河、東方證券緊隨其後，人均年薪分別為60.6萬元、57.6萬元和57.1萬元，也分別較2021年降薪約12.5％、1.2%以及18.9％。

人均年薪40萬元區間占絕大部分，達到11家。海通證券、浙商證券、東興證券、招商證券、光大證券、方正證券、國聯證券、中泰證券、國元證券、華鑫股份、紅塔證券均在這一區間。

目前披露財報只有四家券商實現加薪。加薪絕對金額最高的是國泰君安，人均年薪上漲7萬元。

東方財富加薪幅度最高達到11.3％，從33.1萬元上漲至36.9萬元。

光大證券薪酬從45.9萬元上漲至46.6萬元，加薪幅度為1.5%。上述三家券商去年業績均優於行業平均。

從上述數據來看，券商業整體嚴格按照監管要求，的確出現降薪。2021年上市券商員工人均薪酬為55.5萬元。而2022年已披露財報券商人均薪酬則為49.8萬元，整體降幅超過一成。

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