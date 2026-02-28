00後大學生回鄉 接棒辦村晚

大年初四晚，潮州意溪鎮西都村的返鄉大學生們辦「村晚」。（取材自南方+）

有人說，這一代中國年輕人愛躺平、當「老鼠人」，不過他們仍以不同方式，振興著家鄉文化產業或改寫消費市場的生態。有大學生藉籌辦春節 晚會，將活力與陪伴帶回老家；另有這麼一群人，因迷上「腕上養生」，正帶動著他們曾經不相信的中藥行業多元轉型。

農曆大年初四這天，是廣東省潮州市意溪鎮西都村一年一度的「村晚」，西都村「村晚」一直保持「原生態」，由村民自編自演。村裡有個不成文的傳統，即「村晚」的策畫和場務等工作，由年輕人扛起，自2010年首次由該村大學生籌辦文藝晚會，到今（2026）年由「00後」大學生回鄉接棒辦「村晚」已延續多年，甚至催生了當地民宿業發展，他們希望藉此種下種子，把年輕人在外面看到的世界帶回來。

村民自發秀才藝

「走，布置『村晚』舞台去！」據南方+報導，大年初四下午4點半，村裡盛大的營老爺儀式一結束，22歲的盧思琪就火急火燎地召集起村裡的大學生開始布置「村晚」會場，當晚的舞台就搭建在村裡的籃球場上，音響是村民家裡的點歌機。西都村素有大學生返鄉辦「村晚」的傳統，今年是在廣州讀大學的盧思琪回鄉辦「村晚」的第三年。整台晚會並沒有嚴格意義上的導演，有拿手好戲的村民自發上台表演，盧思琪更像是「村晚」的策畫和場務。

晚上7點，村民們陸續湧向舞台。「咚咚鏘——」8點整，村民敲響潮州大鑼鼓，「村晚」開場了。身著戲服的孩子們率先登台，咿咿呀呀地唱著潮劇，萌翻全場；阿姨們換上東北大花馬甲、跳起廣場舞，瞬間活力四射。接著畫風一轉，穿著時尚的年輕人上台了，盧思琪帶來一首曲調高昂的青春勵志歌曲，狂飆高音引得台下連聲叫好。輪到她的老爸盧躍武上台，幾句潮汕話就讓場子暖起來，台下親友們舉著手機拍個不停。

「能在自家『村晚』挑大梁，還要多虧老爸」，盧思琪說，三年前，村委會請村裡的文藝愛好者盧躍武幫忙在大年初四組織「村晚」，48歲的他平日走街串巷管治安，一站上舞台就化身「麥霸」。「唱歌行，辦晚會我哪行？」，盧躍武直犯嘀咕，他想到還在上大學的女兒盧思琪，「年輕人見識多，腦子活，要不讓他們辦？」。

盧思琪就此挑起大梁，喊上同村好友盧銳彬，又拉上自己的妹妹，三兩下就湊齊了幾個年輕人。一支「00後」大學生「村晚」小分隊，就這麼熱熱鬧鬧地組起來了。從報名登記、製作節目單和主持手卡，到包裝禮盒、拷貝伴奏、布置場地，再到台前主持、唱歌跳舞……，今年整個寒假他們幾乎沒有休息。

盧思琪最初想上台演唱抒情歌，盧躍武提議唱熱鬧一點的歌。「其實我們回來辦『村晚』，不是為了唱得多好，大家湊在一塊，熱熱鬧鬧地過個年就好了」，盧思琪說，她理解老爸的想法。

流行街舞搬上台

觀眾席裡，一頭捲髮、文青範十足的盧湘銳，拿著照相機對著舞台拍個不停，32歲的他是常駐廈門的服裝設計師，已連續兩年回村給台上的弟弟妹妹們拍照，看著台上的年輕人，彷彿看到了10年前還在上大學的自己，和村裡的十幾個年輕人辦了兩屆「村晚」。

「我們自己租禮服、找化妝師、聯繫燈光，還帶著村裡的孩子排練」，盧湘銳說，那時他們就把街舞、現代舞 、華爾茲搬上「村晚」的舞台，還請人錄製晚會，刻成光盤送給參與晚會的村民。

在西都村，有許多像盧湘銳這樣的「大哥哥」、「大姐姐」，都在「村晚」舞台上留下過「戰績」。小時候的盧思琪曾是在台下仰望他們的小觀眾，她笑著說，「沒想到有一天，我也能站上去，還成了辦『村晚』的人」。前兩年，盧思琪和在韓山師範學院讀大三的盧銳彬，不僅是「村晚」策畫，還擔綱主持人。今年他們主動表示退居「幕後」，「想讓弟弟妹妹們多露露臉，等我們畢業後，舞台就交給他們了」。

把世界帶回家鄉

開了大學生辦「村晚」先河的是西都村黨支部書記盧浩凱，他回憶，看戲是西都村的老傳統，意溪鎮曾流傳一句話：「愛看戲，嫁西都」。上世紀六、七十年代開始，村裡流行放電影和搭台看戲，很早就組建了戲班子和鑼鼓隊。進入2000年，村裡陸陸續續開始辦起了晚會，但多為外聘的班底，「外聘團隊還不如我們本村人唱得好」，帶著這個念頭，2010年，盧浩凱和村裡的幾個年輕人回村，成為首批回鄉辦文藝晚會的大學生。

盧浩凱一直記得，村裡的鄉賢盧清鎮，是村裡較早一批走出去的大學生，並曾贊助村裡多項文化活動。而這兩年，作為廣東省「百千萬工程」典型村，西都村吸引著愈來愈多年輕人返鄉創業，最近村裡還冒出了民宿等新業態。

盧浩凱心裡很清楚，一台晚會、一個舞台，很難真正改變村民的生活，但它至少能種下一顆種子。