床車自駕遊 全新體驗又省錢

房車裡的床鋪設計也能很溫馨。（取材自微博）

在理性消費觀念主導下，中國年輕人愈來愈精打細算，追求在需求與預算之間找到平衡。能睡車裡，就不住酒店；能用租的，就盡量不買。這種「不求擁有，但求所用」的旅行消費方式，在他們眼裡不是「摳門」，而是實現「花小錢辦大事」。

春節 等長假出遊，不是面對各地擁擠的人潮，就是走高的酒店房價，有一群人選擇了駕駛電車，帶上床墊，自駕 出遊，夜宿車內，有人在春節期間11天這樣遊歷了七座城市，全程僅花不到8000元（人民幣，下同）。在他們看來，這樣的旅遊方式，既省錢，又帶來了全新的旅遊體驗，還能讓自己學習克服電池能耗等各種突來的焦慮。

九派新聞採訪了三名在春節期間駕駛電車出行並選擇夜宿車內的遊客。

母子跨省自駕遊

湖北武漢的汪女士，因丈夫需要照顧家裡的生意，她駕駛電車，帶著12歲的兒子，在大年初一出發遊玩。

汪女士提前一個星期就規畫這次的旅行，她將人文歷史底蘊豐厚的南京作為本次旅行的目的地，希望兒子在旅行中接受文化薰陶，多了解歷史故事。

之前，汪女士一家人只有過省內旅遊的經歷，這是他們第一次駕駛電車跨省自駕遊，並且決定夜宿車內。她表示：「會選擇夜宿車內，不是因為沒錢住酒店，只是想體驗這種新穎的旅遊住宿形式。無論是我還是兒子，都對這一次的旅行抱有極高的期待，畢竟這是我們從未嘗試過的體驗」。

汪女士為這趟旅行準備了不少用品：適配車型的氣墊床、洗漱用品、換洗衣物，燒水壺、車用轉換頭等電器，甚至還有一個8升的大水袋。對初次床車出行的汪女士母子而言，因為希望旅途更加舒適，所以並不打算每天都住在車裡，她先訂好了當天的酒店，也是希望到達後能有落腳休憩的地方，後續則在南京的露營基地過夜。

「我在網上發帖後，看到很多網友都是從全國各地去南京旅遊的，大部分是一家人帶著孩子出行。」汪女士在社交平台分享自己的出行計畫後，收到很多熱心網友的建議，「有人推薦南京相對安全的過夜點，是體育公園和玄武湖，那裡都有人值守，也有監控。體育公園是室內夜宿點，很多南京市民也在那裡露營，還有網友約我們一起」。

獨旅自由走著看

有過露營經歷的趙女士，將自己買的空間大、高度足的電車改造成床車，錯峰在工作日外出旅行。2026年新春，她在大年初二早上9點從蘇州出發，一路充分感受到春節期間人們的旅遊熱情。2月19日大年初三的中午，已經登上了江西上饒的三清山，到達自己獨自旅行的第一站。

獨自旅遊，趙女士對電車的充電問題和行駛安全極為上心，電量下降到百分之四五十就會充電，她感覺疲憊就會找服務區休息。當晚本來打算去找個露營基地，卻因夜晚看不清出路，導航到了一家民宿。「遇到的阿姨很好心，她讓我花30塊錢直接停在停車場，民宿隔壁就是遊客中心，安全感覺有保障，也有監控」，她說。

趙女士原本還計畫去往望仙谷，但因為地圖軟件上顯示的長時間的壅堵車程而決定放棄，於是從江西往浙江嵊州的方向前行，途中即興確定目的地。她表示，「一個人出行很自由，可以隨意地想哪玩就去哪玩，沒有具體回程時間，一切都可以走著看」。

到了第三天，趙女士的花銷在500元左右，其中門票是最主要的花銷。出於省錢的初衷，趙女士不打算臨時訂酒店，「我會去找浴室洗澡，找地方休息，但不會住酒店。節假日出遊，我對酒店要求高，但酒店價格也很高，那還不如睡車裡，舒服又省錢」。

全家11天玩七城

王女士一家人的春節旅行從2月7日到2月18日，這11天裡，王女士和丈夫還有8歲的孩子，從浙江杭州出發，途經了撫州、贛州、廣州、惠州、汕頭、廈門、溫州等多個城市，走過2942公里後回杭州。今年是王女士一家在春節期間自駕出行的第四年，王女士選擇床車出行是因為酒店價格昂貴，且可逐步解鎖房車出行的更多玩法，尋覓優質服務區入住，找熱門景點享受旅程。

王女士說，一家人春節喜歡往更為溫暖的南方跑，每天基本上都有四到五個小時的時間在路上度過，卻不覺得枯燥；「在杭州生活節奏快，自駕出行讓我們有了很多時間，並且都花費在『生活』這件事情上。車上空間很密閉，大家也不會長時間刷手機，人與人之間會產生對話，互相溝通和交流，這是難得的親子 時光」。

旅程中，只有在惠州和汕頭遊玩的兩個晚上，王女士一家才住在車上。在她看來，像汕頭這樣的熱門旅遊城市，酒店價格高，就應當選擇住床車，既省錢又可以享受風景，大大提升體驗感。王女士估計，今年旅程總花費只有七、八千元。