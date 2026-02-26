當90後掌管年夜飯 「預製菜」便捷上桌

我的頻道

中國新聞組／整理
18歲高中生掌勺年夜飯。（取材自央廣網）
一代人有一代人的年夜飯，媒體觀察到，愈來愈多的家庭不再由老一輩下廚，而逐漸改由「90後」、「00後」掌管這餐團圓飯。在年輕人的創意下，年夜飯畫風徹底變了，爽口的黃瓜加上Q彈的魔芋爽，再加點金針菇和貢菜，簡單易做，美味好吃，即使有不少人排斥的預製菜也被端上桌，主打一個吃的除了美食，最重要的是每一口裡的牽掛。

綜合藍鯨新聞、央廣網報導，當愈來愈多的「00後」喊出「今年年夜飯，我主廚」，於是，用魔芋爽製作涼菜，而餃子主打的就是，想吃啥餡包啥餡，辣條餡餃子、火雞麵餡餃子、螺螄粉餡餃子，喊著一代人有一代人的餃子餡，也就不足為奇。

也有人融合菜系，端出剁椒魚頭義大利麵、蒜蓉帝王蟹等等。傳統派也不甘示弱，「00後」的廚師長申請出戰；有網友曬出自己做的松鼠魚，稱「初中高中時候過年，都是我站在長輩身後學做菜，現在是長輩站我背後，學我做菜，誰懂這種成長感」。

正如網友所言，一代人有一代人的年夜飯，風味在變，形式在變，但一方水土養一方「年味」，中國的年夜飯裡，藏著最地道的家鄉記憶，每一口都是刻在DNA的牽掛。

加熱就吃 另類團圓味

「除了家常小炒外，希望今年的年夜飯中可以多幾樣『大菜』」，今年為家裡年夜飯掌廚的90後楊晉說：「逛超市的時候發現上新了很多『年菜』，佛跳牆、獅子頭、粉蒸羊、松鼠魚……，無需複雜操作，買回家簡單加熱就可以了」。

對於「預製菜」，楊晉說：「想在團圓宴中與家人享用，自己廚藝有限，『大菜』操作複雜、耗時又長，預製食品成了一項折中的選擇，炒菜、涼菜自己可以在家中製作」。

「我們一家三口吃年夜飯，從買菜、洗菜、做飯，到吃完飯收拾廚房，再加上走親戚到處跑，一年過下來要累病的程度，所以今年打算年夜飯直接提前買預製菜包」，來自山東的吳女士說。家住廣東的張女士表示：「計畫買點兒佛跳牆，每人獨立一盅的那種，擺台面很好看，大家喜愛的盆菜也準備提前預定好，自己在家另外準備白灼大蝦、清炒時蔬，整體下來年夜飯豐富了起來，又不用花費太多時間，可以多陪陪家人」。

實際上，當下年夜飯市場對預製食品接受度的提高，和「90後」、「00後」逐步成為年夜飯「主理人」相關，年輕人廚藝略顯生疏、備菜時間短，對新鮮事物的接受度則更高。艾媒諮詢最新發布的「2026年中國年菜市場調查」顯示，年輕人成為年菜採購的主要成員，「90後」占比超過半數。

「年菜市場調查」數據顯示，中國消費者在購買年菜時，44.70%的消費者關注便捷性，43.07%的消費者關注食品安全認證，41.58%的消費者關注營養搭配。同時，超五成的消費者偏好「原汁原味」的年菜口味。

艾媒諮詢分析師表示：「當前消費者對年菜的需求呈現出『效率導向』與『本味回歸』並存的特徵，一方面追求省時省力的烹飪便利與產品保證，另一方面高度看重菜品對傳統風味與節日儀式感的忠實還原」。

商超年菜 品質化突圍

今年春節，各大零售商超在預製菜方面，競爭策略從傳統的「低價內卷」變成了更追求品質、提倡「清潔標籤」，希望憑藉高品質收獲消費者青睞。

近日走訪發現，山姆、叮咚買菜、奧樂齊、盒馬、沃爾瑪等商超均圍繞「年菜」推出大量季節性新品。山姆從煙熏三文魚、牛腱心等涼菜入手，聯合大董推出「硬菜」鮑魚豬蹄煲。叮咚買菜上線四參四鮑港式大盆菜、紅燒盤龍河鰻、松鼠鱖魚等年宴大菜，此外聯合花饃傳承人田曉推出「馬年限量款」醒獅花饃。主打高性價比的奧樂齊將1.5kg的金湯佛跳牆價格打到了139元（人民幣，下同）、人參花雕酒醉雞煲的最新價格為每份45.9元。

盒馬年菜負責人表示：「今年盒馬聯手四大名廚推出了『封神』年菜系列，上市以來銷售同比增長116%，以『筍衣八寶蹄』這道菜為例，經過六小時蒸煮熬汁、10道工序人工脫骨，消費者購買後解凍、加熱即可，大大節約了年菜的製作時間」。

盒馬即食菜餚研發採購負責人凱鎧給出了一組調研數據，春節期間，每戶家庭平均需準備3.3頓大餐，其中近90%消費者選擇家鄉味，超80%消費者願意嘗試創意菜，此外，消費者對年夜飯拍照「成圖率」的需求也有提升。

不少消費者選擇商超「預製年菜」的另一個考量因素是「性價比」，包含魚、蝦、雞、肉丸等六道菜品的年菜套餐在商超的售價約在350元，餐廳預訂年夜飯同樣六道菜，價格普遍超過500元。

從年菜的市場規模看，艾媒數據顯示，市場規模從2019年的317億元攀升至2025年的2219億元，預計2026年將進一步增至2626億元，保持強勁增長，可以預見，除了消費者親手製作、餐廳大廚現燒，半成品年菜也將成為年菜市場的重要選擇。

兩個00後做的豐盛年夜飯。（取材自央廣網）
02年女生與爸爸一起做的年夜飯。（取材自央廣網）
傳統派00後廚師長做的年夜飯。（取材自央廣網）
圖為一家超市門店厨師展示年夜飯預製菜。（中新社）
商超在售年菜。（取材自藍鯨新聞）
10後做的菜外形似葡萄。（取材自央廣網）
網友做的松鼠魚。（取材自央廣網）
年夜飯吃的是團圓味。示意圖。（新華社）
圖為民眾正在選購年夜飯預製菜。（中新社）
民眾採購年貨。（取材自藍鯨新聞）
