澡堂華麗轉型 「洗浴中心」成年輕人社交場

洗浴中心設計明亮又有懶骨頭能放鬆。（視頻截圖）

早年各地老一輩口中的「澡堂」，已擺脫「大爺大媽專屬」的刻板標籤，完成華麗轉型。升級後的洗浴中心，是承載社交、聚會與休閒多重需求的綜合空間，業者競相砸錢投入，愈開愈大的洗浴中心更像一個大型的商業休閒綜合體。

「下班放鬆去哪兒？」對於當下的許多中國年輕人而言，答案是一句「洗浴中心走一波」。曾經以「泡湯、搓澡」為核心功能的洗浴場所，如今已成為年輕人追捧的一站式綜合休閒目的地。有人一年花費3萬（人民幣，下同），就是因為迷上了洗浴中心能躺平又能暫時逃離現實的鬆弛感，不少國外遊客也專程來消費打卡。洗浴中心如春筍般興起，也正改變著相關行業的消費業態與經營模式。

綜合大公報、「19號商研社」與時代財經報導，泡湯暖身、小酌閒談、靜讀品茗、電競打機……，隆冬臘月的寒流裡，中國洗浴行業卻逆勢升溫，湧動著「熱氣騰騰」的消費熱潮，搓澡師傅再次進入瘋狂接單模式。美團數據顯示，2026年元旦假期，多個與洗浴中心相關的關鍵詞搜索量增長超幾十倍，「00後」搜索量占比近三成。

龐大的需求，促使近四年洗浴行業交易規模逐年攀升。美團數據顯示，2025年，洗浴中心行業同比增速超20%，成為服務消費領域中增長最快的賽道之一；2025年1到9月，新開業洗浴商家的平均交易額同比激增60%，北京、上海、瀋陽等城市成為消費熱門地，洗浴消費迎來空前盛況。而在跨城出遊消費中，瀋陽洗浴的交易規模和交易用戶數均位列全國第一。

性價比高 玩法很豐富

為貼合年輕人與親子家庭的消費偏好，各大洗浴中心近年融入創新業態，讓「洗浴＋」的玩法愈發豐富。

在北京東四環外的通惠河南 岸，短短幾百米範圍內，九號溫泉生活館、曲水蘭亭、V湯泉生活館等多家網紅洗浴中心沿街排布，形成了頗具規模的「洗浴休閒帶」，這些場館的基礎門票從200元到500元不等，也不乏千元級別的高端定製服務。

即便並非周末或節假日，九號溫泉生活館大堂內依然排起了長隊。工作人員梁女士表示，這家洗浴中心主打「全齡友好」型，400元的門票不僅包含基礎洗浴服務，還包含兒童遊樂園等娛樂設施，以及海鮮暢吃自助餐。工作人員透露，2025年是場館近六年來營收最高的一年，家庭客群和年輕客群的占比大幅提升。

正在現場用餐的孫先生一家，是從河北自駕來京遊玩的遊客。「冬天戶外天寒地凍，老人和孩子不方便長時間外出，住酒店又只能待在房間裡很無聊」，孫先生說，「對比下來，洗浴中心性價比太高了，每人花幾百塊錢就能吃喝玩樂全包，還能舒舒服服泡個澡，這已經是我們全家第三次來打卡了」。

不遠處的V湯泉生活館，則是年輕人的「心頭好」。這座六層高的場館，負一層為傳統洗浴區，其餘樓層則被打造成多元化休閒空間。白天的V湯泉生活館多以家庭客群為主，家長們帶著孩子在水果區挑選美食、在休閒區看書聊天；到了傍晚，大學生和年輕上班族結伴而來，他們直奔娛樂區，或組隊打遊戲、或圍坐飲茶小酌，盡興後再去泡湯放鬆，最後鑽進格子屋或睡眠艙休息。

「為了迎合年輕人，我們推出了夜間限定的『一票制』過夜產品，晚上入場次日離場，價格更實惠」，店內員工葛小姐表示，近年來年輕客群占比持續提升，18到23歲的「00後」消費增速最快，24到30歲用戶已成為消費主力軍。

來自美國的遊客UU（化名），正是被海外社交平台上的「China Travel」熱潮吸引而來。「在國外刷到很多人推薦洗浴中心，說這是體驗中式休閒的最佳方式，所以這次來中國特意安排打卡」，UU說，這裡的氛圍比想像中更熱鬧，不僅能泡湯放鬆，還能K歌、玩遊戲，「這種一站式的休閒體驗太特別了，回去一定要推薦給朋友」。

年輕人解壓 花錢躺平

「花了錢就是去躺平的。」泰麗（化名）這兩年迷上了洗浴中心，700塊錢在裡面待一天，成為泰麗每周都有的固定節目。90後的泰麗是一個三歲孩子的媽媽，在深圳從事金融行業。單純看電影、做SPA，已經滿足不了她釋放日常壓力需求，她說，只有在洗浴中心才能完全忘記工作和帶娃的壓力，「按摩和泡澡，配著音樂與香氛，大腦能徹底放空」。

在泰麗的心裡，洗浴中心是短暫逃離現實的避風港。「整棟洗浴中心，幾乎所有人都穿著同樣的浴衣，不用化妝，每個人都以最舒服放鬆的姿態，躺在懶人沙發和按摩椅上，在這裡，不談工作，不聊育兒，只需躺平」。泰麗說，從2024年下半年開始，她一年來在洗浴中心的花費超過數萬元，「每次灰頭土臉、有氣無力時，和同事來這裡做完泡澡、搓澡、全身SPA等一系列項目，兩個人都是充滿電的狀態，面色紅潤」。

同樣沉迷洗浴中心的還有23歲的許朵（化名），她從小在洗浴中心長大，把這裡當作自己的「第三空間」。「外面的咖啡 店人多嘈雜，這裡更能讓人內心平靜，適合安靜看書」；據她粗略計算，近一年在洗浴中心總花費已超兩、三萬元，單次消費均超千元。

隨著業態逐漸豐富，洗浴中心的消費也呈現出不同價位。查詢第三方平台，洗浴中心的基礎門票（含過夜）大多在200元，在此之上還有400到600元的中端檔位與千元級別的高端檔位。門票價格愈貴，二次消費項目定價也更貴。不過，「一票制、全天暢玩」的模式是更多消費者的選擇。

洗浴中心常客梁昱分析，「像KTV、汗蒸、桌遊、影院等活動，在洗浴中心都能一次性體驗到，還不限次數，很適合和朋友待上一整天」。她進一步分享，高端洗浴中心通常會提供自助餐等多元服務，「算下來400多元的套餐相當划算，娛樂設施齊全， 適合與朋友社交」。泰麗說，在深圳單獨做一項SPA要花300到400元，洗浴中心價格是單獨做SPA的兩倍，卻可以待上一天，「無論是性價比，還是實際帶來的情緒價值，洗浴中心都是拉滿的」。

二次消費 是競爭主力

在激烈的市場競爭中，洗浴中心必須不斷迎合年輕消費群體的喜好，否則極易被市場淘汰。

劉兮所在的洗浴中心已有20餘年歷史，並在2024年完成了翻新升級，包括時尚化的中庭吧台、日式主題的房間裝修，再到新增電競房等。隨著年輕人成為消費主力，「網紅級」自助餐往往菜品豐盛，帝王蟹、魚子醬、鵝肝、生蠔等高端食材應有盡有，「很多人就是奔著自助餐來的，對能吃回本的消費者來說，性價比非常高」，劉兮說。

劉兮透露，「會員充值後往往會選擇額外消費項目，這部分收入才是洗浴中心營收的關鍵」；以其所在的這家廣州洗浴中心為例，二次消費包括全身養生、中醫理療、水區服務、大堂項目以及棋牌包房等，均需加收10%服務費；其中，90分鐘1099元的香薰項目，加鐘45分鐘需額外收費539元，其餘項目價格也多在439元至1000元之間等。

這些二次消費的金額普遍已超過門票本身。多位業內人士表示，門票更多是作為引流入口，真正的利潤來自高毛利的二次消費，從而形成了「低價引流+高毛利二次消費」的洗浴生態。而近年不僅年輕人和女性成為常客，外籍人士也逐漸增多，「他們願意花更多錢做項目」。

洗浴中心的崛起，也替代了KTV、影院等傳統娛樂業態的功能。有人在社交平台表示，「以前周末大家不知道去哪就去KTV，那是當時的主流娛樂方式。但現在年輕人周末更喜歡拍照打卡、美食探店或近郊出遊，00後對KTV基本不感興趣」，不少KTV因此關店。小型社區洗浴店也在京城遍地開花，變身「休閒辦公一體化空間」。部分洗浴中心還專門畫出「工作區」，桌椅、插座配備齊全。

避免內卷、更新思路 洗浴業走向精品化

洗浴文化在中國有數千年的歷史，先秦時期，沐浴已經成為一種禮儀制度。南北由於文化差異和風俗不同，在洗浴的文化理念話題上，也產生了有趣的派系之爭。

比如，清代揚州人流行早上「皮包水」（喫茶），晚上「水包皮」（泡澡）的生活方式。人們不僅能享受泡澡的舒適，還能聽評書、嘗點心、修腳按摩。老北京的澡堂也獨具特色，主打服務周到、賓至如歸。僅就搓澡一項而言，「北派」講究大開大合，力求搓走皮膚和筋骨上的汙垢，促進皮膚血液循環。而「南派」則更講究細膩周到，技術、力量盡在方寸之間。

全國工商聯國際合作委員會委員陳九霖表示，隨著生活工作節奏加快、健康養生觀念年輕化，如今愈來愈多的90後、00後開始用「泡澡取代泡吧」，長時間休閒＋吃喝玩樂全包＋經濟實惠，讓洗浴中心在大城市迎來新的暖春。洗浴行業目前已結合了聚會餐飲、影視遊戲，未來還可以繼續融合養生保健、美容健身等業態，把打造「生活加油站 」作為新的發展方向。

「中國居民服務消費支出占人均消費支出比重已超四成，參照美國的服務性消費占比穩定在七成左右的數據，未來還有很大的發展空間」，陳九霖表示，近年來，年輕人愈發渴望高度個性化、基於快樂和便利的服務消費，洗浴行業能否持續火熱，關鍵在於能不能持續創新，規避「內卷」；「如果洗浴店都在搞自助餐、咖啡廳、電競、K歌這些內容，一方面會使得營業成本居高不下，另一方面時間久了就會同質化，消費者沒有新鮮感」。