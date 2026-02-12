神祕「上海600號」 精神病院翻轉變打卡畫廊

我的頻道

中國新聞組／整理
展覽上的巨型筆記本。（取材自依好上海）
展覽上的巨型筆記本。（取材自依好上海）

前言：在上海，有些禁忌是可以打破的，比如，曾被揶揄的精神病院，如今變身人們打卡的畫廊；比如，部分內容可能被視為帶政治敏感意味的莎士比亞劇，可能因領導者也是粉絲而能發芽成長。

「600號」這個門牌，對上海人來說有著特殊的意義，甚至原本是有點負面調侃的指稱；甚至不需要指明哪條路，只要對上海朋友說一句「你怎麼不去600號？」就能意會，「600號」通常指的是「上海精神衛生中心」。這個上海人口中曾經神祕的「精神病院」，曾讓許多人避之唯恐不及，如今隨著畫廊裡的藝文展覽、文創產品的熱賣，吸引了許多非病友走進這裡。「600號」近年已從陰鬱窒息的形象，轉變成小網紅IP。

始於1935年 曾是東亞最大

綜合上觀新聞、依好上海報導，上海市精神衛生中心的歷史，最早追溯到1935年開業的普慈療養院，後改名為上海市立精神病醫院，舊址在閔行。1958年，上海市精神病防治院成立，並在宛平南路上建立總院，1985年正式更名為上海市精神衛生中心。

1935年，在企業家、慈善家陸伯鴻的發起下，上海市政府及各界人士共集資10餘萬銀圓建立普慈療養院，收治精神疾病患者，由陸伯鴻擔任首任院長，於1935年9月29日正式開診。當時占地119畝，房屋50餘幢，能容納病人約600人；除辦公室、診療室以外，病房分為一至四等，並設有女子病房，當時是整個東亞、東南亞，規模最大、設備最完善的精神科專科醫院。1937年11月松滬會戰，日軍侵入北橋，普慈療養院一度是抗日戰士短暫庇護地。

1985年，上海市立精神病院正式改名為上海市精神衛生中心（閔行院區），並於1987年開設了心理諮詢門診。和普通醫院一樣，這裡也分專家、普通、急診三類門診，病房則設封閉式、開放式兩種。而如今人們熟知的宛平南路600號，是1958年院長粟宗華牽頭成立的。後來由當時上海最負名望的華東工業建築設計院設計，院內不僅有古典的小洋樓，還有大片的綠化。

籌建總院時有較強的反對聲音，認為精神病醫院不適合建在市區，「有礙觀瞻」。此後，上海精神衛生中心不僅因神祕聞名，也不乏負面的調侃。但隨著院方推動轉型，據中央社報導，近年，它每年生產的「600號月餅」和聯名文創產品屢被搶購一空，其畫廊策展更讓很多非病友走進這裡，認識各種精神障礙或與大腦相關的疾病，一掃此前陰鬱的印象。

院方促轉型 藝術展掀關注

這裡最新的藝術展覽主題是「嘿，一起走—與照護同行」，展現精神疾病病患和其照顧者的互動創作，並以專業知識傳遞支持力量。譬如：「生病不是你的錯，照護並不是一場交易，而是愛的雙向流動，你不需要用愧疚來償還愛，你只需要試著接受它，並允許自己慢慢變好」。共呈現40餘位創作者的作品，來源包括策展團隊在陪伴住院患者過程中激發的創作，以及向長期書寫愛好者徵集的投稿。

自開幕以來，展覽獲得廣泛關注，現場特別設置了一本巨型筆記本，供觀眾駐足、閱讀與記錄。上海市精神衛生中心宣傳科科長喬穎醫師表示：「除了藝術療癒，表達性書寫（Expressive Writing）同樣是一種經過科學驗證、高效且易於開展的心理自助技巧。我們希望藉此次展覽，讓更多照護者的故事被看見——藝術與書寫，正是溫和而有力的方式」。

同時，展覽也提醒親友「不需要做一個完美的照護者」，因為有53.8%的照護者有中度以上的憂鬱症狀，應該要有自己的社會支持網路，「不要讓照護者成為你唯一的身分標籤」。現場一些民眾聚精會神觀賞相關的作品和標示。

據中央社報導，喬穎表示，2019年，上海電視台的紀錄片「人間世」系列，有兩集特別介紹了上海精神衛生中心，分別聚焦重症精神疾病和阿茲海默症老人，播出後引起不小迴響，還上了網路上的同城熱搜。當時的院長力排眾議支持電視台拍攝，目的就是消解社會偏見。

正是這些持續的心理衛生普及教育和各種面向公眾的展示機會，讓上海精中逐漸揭開神祕面紗。到了2020至2022年新冠疫情期間，該院組建諮商熱線，降低封控中的民眾心理危機。上海封城期間，該熱線經常被打爆，這又讓「600號」走紅。

年輕族群 孤獨感擴大化

上海是一個擁有約2500萬人口的超大城市。目前上海精神衛生中心除了普通精神科、臨床心理科等之外，也針對兒童青少年和老年開出專科，反映出現代社會的各種需要。

喬穎說，現在年輕人有一種孤獨感。她看診20多年，以前來掛號的人10個人裡面有八個人是疾病患者，都是有明顯的精神類問題；但是現在反過來，10個人裡面有七個人並不是疾病，他們會聊到自己的原生家庭、聊到壓力，或者覺得活著沒有意義。在年輕族群中，「這種孤獨感、無意義感是整個時代現在最凸顯的一個問題」。老人求診者主要是阿茲海默症為主，顯示失智議題是當代全球「沉默的海嘯」，老人手機成癮問題也很嚴重。

精神疾病的汙名化少了，願意就診的人增加，是不是意味著精神病患就多了？喬穎說，也有不少人到醫院不是為了診治疾病，而是讓醫師排查「自己是不是沒問題」以求安心，這就是很大的觀念變化。

她說，現在社會上對憂鬱症確實也有些擴大化的氛圍，尤其青少年同儕間，「有病」可能會強化好友間的認同，或者拿到醫生的診斷後，可以「威脅」父母不要對自己盯太緊。但是，情緒不穩不代表有心理疾病，對於這些沒有疾病的就診者，醫生會寫下他們就診時的狀態。她感嘆，上一代已經是競爭激烈的一代，現在「卷（過度競爭）完父母卷孩子」，這是許多大城市親子關係的通病。

上海市精神衛生中心「600號畫廊」看展民眾。(記者謝守真／攝影)
上海市精神衛生中心「600號畫廊」看展民眾。(記者謝守真／攝影)
上海市精神衛生中心「600號畫廊」推出以「嘿，一起走—與照護同行」為題的科普藝術...
上海市精神衛生中心「600號畫廊」推出以「嘿，一起走—與照護同行」為題的科普藝術展。(記者謝守真／攝影)
展覽中提醒照顧者「不需要做一個完美的照護者」，並指數據顯示過半（53.8%）照顧...
展覽中提醒照顧者「不需要做一個完美的照護者」，並指數據顯示過半（53.8%）照顧者存在中度以上的憂鬱症狀，27.7%的人經常或總是失眠。(記者謝守真／攝影)
上海市精神衛生中心推出的展覽聯名商品。（取材自依好上海）
上海市精神衛生中心推出的展覽聯名商品。（取材自依好上海）
上海市精神衛生中心主任醫師喬穎。(記者謝守真／攝影)
上海市精神衛生中心主任醫師喬穎。(記者謝守真／攝影)
參觀者在牆面書寫心情。（取材自依好上海）
參觀者在牆面書寫心情。（取材自依好上海）

