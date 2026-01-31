為什麼成為「共享奶奶」？ 一場面對孤獨的抱團自救

老人和小朋友在一起。（取材自微信）

近年，愈來愈多的老人，在社區裡聚在一起分享熱鬧，互助陪伴，以「共享奶奶」的身分，應對衰老與孤獨。許多年輕人，也正經歷著「結構性孤獨」，而他們排遣寂寞的方式，正推動著一個新消費時代的崛起。

「共享奶奶」接送小朋友。（取材自浙江日報）

人都會老，在中國，有些老人因為不願意孤單，加入近年愈來愈多的「共享奶奶」行列。這孤單，可能來自實際上就只有自己一個人生活，可能因為和老伴吵架而想有一個暫時獨處與找人陪伴的空間，也或者是為了確認自己「還有用」，想用有意義的方式走完人生最後一段路。而成為共享奶奶，就是一次他們面對衰老的「自救」。

奶奶志工 陪伴課後學童

據「極晝story」微信 公眾號報導，「共享奶奶」概念被正式提出是在2019年。

四川省成都市武侯區吉福社區有2萬多人，14%在60歲以上，有一些是空巢，雙職工家庭的兒童放學後無人照看，正好互相陪伴。此後，全國多地嘗試這樣的模式。其中，浙江省台州市的洋洪社區，奶奶志願幫忙的時間，還可以存進「時間銀行」，未來兌換養老服務。

張惠英住在吉福社區，兒子之前當兵，平時習慣了不在身邊，逢年過節看到鄰居一家老小熱熱鬧鬧，忍不住失落。四五年前兒子轉業，終於能周六回家，她每天盼著，但兒子有時下班後要趕去別的活動 ，孫子也忙著上補習班。她平常沒事打打麻將，晚上看電視、耍手機，「時間相當難打發」。加入共享奶奶後，她把麻將戒了，搞了個舞蹈隊，人精神了，家人說她參加社區活動，「比上班還積極」。

「共享奶奶」輔導小朋友寫字。（取材自微信）

「共享奶奶」組織孩子參與趣味遊戲。（取材自福建日報）

當個受歡迎的洋氣奶奶

前幾年，社區附近小學3點半放學，家長還沒下班，有需要幫忙接小孩的就發在群裡，張惠英等共享奶奶們接龍報名，做了牌牌舉著去接，然後帶著寫作業、做遊戲，直到家長過來。現在學校開展了延時課堂，放學晚，不用奶奶們去接了。與孩子們相處，主要在周末和節假日，有些繪畫寫字、唱歌跳舞做手工的活動，一場活動三五十人，小孩和家長大多記得張惠英。

張惠英總結出和「孫孫」們拉近距離的方法——首先要打扮得洋氣時尚，小孩喜歡漂亮奶奶。互動遊戲就玩自我介紹，71歲，在社區組織合唱團，舞蹈隊，退休 前做會計，然後考孩子記得多少，氣氛就熱起來。

同小區的幾個共享奶奶原本都不認識，慢慢成了好姐妹。平時跟老伴兒拌了嘴，想著「反對我就是對我不好」，愈想愈氣，她去找姐妹評理，多了緩衝地帶。

快86歲的黃美英學著用微信，還跟自己帶過的孫孫保持聯繫，她從2008年就成了附近孩子的「黃奶奶」，她的身分很多：退休醫師、居民代表、志願者隊長、樓棟長，「共享奶奶」是投入心力最多的一個。

在她家，空曠的客廳無形當中，被分出了楚河漢界。老伴90多歲，曾是石油 管理局的工程師，從蘇聯留學歸國，如今他每天在書房抄報紙，了解全球大事。黃美英則在另一頭的書桌前備課。「走不在一起，吃不在一起，各幹各的事」，她說，年輕時，丈夫到處出差，她是衛生所的醫師，一個人把3個孩子帶大，隨著兒子一家去了廣西，她把精力都投入到社區托管班上，給孩子講故事、安排活動，帶過的「孫孫們」，有的比親孫子還親。

現在的假期托管班，由年輕志願者負責教學，不太需要奶奶們講課了。黃美英的生活重心，轉向了小區裡的同齡人，她記下了「重點關心對象名單」，小區裡420戶700多人的情況，她一清二楚。

72歲的諸澤雲說，「早上一睜眼，看見太陽出來了，今天就是高興，快快活活地活這一天」。她膝蓋退行性病變，做了兩次手術。老伴兒幾年前得慢阻肺去世。之後，日頭漫長，想說兩句話，不知道跟哪個說。有一天社區組織「孫孫」探望她，十幾個小孩把客廳坐滿了，給她跳舞、朗誦，表演魔方，一口一個諸奶奶。幾個月沒下樓，那天諸澤雲哭了。

張惠英和姊妹們上合唱課。（取材自微信）

諸澤雲在織毛毯。（取材自微信）

黃美英翻看備課資料。（取材自微信）

「我老了還是有作用」

她之前在一家央企工作，剛退休無所事事，懷念上班時有事情做，被人尊重。成為共享奶奶後，現在諸澤雲沒事就織毛衣，織好了寄給藏區小朋友。「我老了還是有作用」，她說，邊看電視邊織，一天就過了。社區有活動喊她，她都願意去，姐妹們通過聚在一起「話聊」互相療癒。比起「共享奶奶團」的熱鬧，家裡經常顯得冷清，同住的女兒準備考研，外孫女晚上回家要寫作業，女兒說想準備考研，只有看體育比賽時在一起。

「相當於是在過集體生活，一下子找不到人說話了，覺得空落落的」，張惠英也有同樣的感覺，她說，共享奶奶姐妹彼此都熟悉，狀態不對立刻就被發現。張惠英經歷過先天性心臟病、痛風、胰腺炎、帶狀皰疹，現在日常在忍受的是重度骨質疏鬆，擔心哪天骨折，她的骨頭接不起來，「確實不曉得，我明天還能不能夠起床」。

黃美英和共享孫子的微信對話。（取材自微信）

與留守兒互動貼心

張惠英的姊姊也住小區裡，老公靠吸氧生存，門都出不了；孫子確診了自閉症，會無緣由地哭鬧、撞頭。姊姊要負責一家老小的照護，但還是會抽時間去當共享奶奶，對她來說，這是一次呼吸，可以暫時把身上的擔子忘掉。

年齡最大的共享奶奶黃美英，已經買好了墓地，如果得了罕見病，就捐遺體，否則不插管、不搶救，不給子女添麻煩。微信上，以前的孫孫考上了研究生，發錄取消息跟她報喜，出國旅行也給她發十幾張照片。有個孫孫叫小鴻，是留守兒童，讀三年級時拉著黃美英的手說：等你老了，我要幫你，直到現在他仍會和黃美英講自己每一步計畫。

黃美英一家人都去看過小鴻，跟自己孫子介紹他：這是你弟弟。但她心裡清楚，共享的孫孫離開後，願意給一些消息，就愉快地接受，一旦走遠了，都平平安安的，也就行了。