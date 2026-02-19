九三受閱 22歲女兵李若嘉：7個月汗水鑄榮光

李若嘉在中國人民解放軍儀仗司禮大隊服役時留影。（取材自封面新聞）

2025年9月3日，北京舉行抗戰勝利80周年大閱兵 ，當受閱的民兵方隊以整齊劃一的步伐踢出128個正步，昂揚堅定地走過天安門 廣場時，對22歲的李若嘉來說，七個月來的付出在這一刻都凝聚為無聲的誓言，她的2025年也因此被賦予了完全不同的意義。

封面新聞報導，當被問及那一刻的感受時，李若嘉這名成都錦城學院計算機專業大四學生、中國人民解放軍 儀仗司禮大隊原隊員只回答了四個字：「一切值得」。

李若嘉在校期間參加國家獎學金答辯。（取材自封面新聞）

回憶2025年年初，一份特殊的召回通知送達成都錦城學院，已退役復學的李若嘉被選拔參加紀念抗戰勝利80周年閱兵任務。接到通知時，她「既激動又凝重」，激動是因為能再次受閱，凝重是深知這背後的分量。

2020年，剛考入大學的李若嘉，因自幼懷揣軍旅夢想，於是選擇暫緩學業，參軍入伍，並入選中國人民解放軍儀仗司禮大隊。在服役的兩年間，她憑藉出色的個人條件與軍事素質，參與執行了中國共產黨成立100周年「七一勳章」頒授儀式、向人民英雄紀念碑敬獻花籃儀式等重要任務。

當參與受閱的國家級任務再度找上門，李若嘉和戰友們日復一日地打磨著每一個環節，要達到「橫看一條線，豎看一個人」的極致效果，每個動作都需要分解成無數個0.5公分的精度去雕琢。

訓練期間正值七、八月，酷暑炙烤著訓練場，訓練強度也逼近生理與心理極限。李若嘉回憶：「最難熬的不只是身體極限，更是意志在重複中的反覆打磨。」支撐她們在疲憊與煎熬中屹立不倒的，是教練那句刻入心底的話：「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才能看見希望。」

9月3日當天，民兵方隊這群身穿迷彩「蛙服」、手持鋼槍的女民兵，成為閱兵場上的獨特風景。當她們走過天安門的瞬間，歡呼聲像浪潮一樣湧來，李若嘉感受到的「不僅是自豪，更是一份沉甸甸的使命感」。她意識到，自己代表的「不只是自己，更是千萬退役軍人、一代青年的精神風貌」。

報導指出，閱兵任務結束後，李若嘉回到校園。在學校新生軍訓匯報演出現場，她身著受閱時的軍裝，帶領學校國旗護衛隊以鏗鏘有力的正步震撼亮相，她「一個人帶頭走出了千軍萬馬之勢」，收獲了雷鳴般的掌聲。

自2022年退役復學那一刻起，李若嘉把校園當成另一個戰場，她把上課當出操、作業如任務，學生工作則是老兵對新兵的「傳幫帶」。在部隊錘煉出的自律，讓她將寢室、教室、實驗室「三點一線」的規律生活，化為復學後的常態。

這份對精準與卓越的追求，同樣被李若嘉貫穿至學習中，更找到了兩者間奇妙的共鳴：「閱兵訓練要求毫厘不差，是物理空間的極致編程；編寫代碼追求邏輯嚴密，是數字世界的精確語法。」她勤奮刻苦，積極投身編程競賽、創新創業項目，與團隊共同攻堅克難。

對李若嘉而言，無論是曾經的「獻身儀仗，為國爭光」，還是如今的「潛心學習，為國成才」，都是同一份初心在不同戰場的實踐。青春的「橄欖綠」，早已化為她生命底色中不變的基準線，指引她在任何地方，都活得挺拔、精準、充滿力量。

用一個詞定義自己的2025年，李若嘉選擇了「歸零與重啟」。

李若嘉生活照。（取材自封面新聞）

「歸零是放下過去的榮譽，重新做回普通學生；重啟是帶著閱兵賦予我的精神，開啟人生新階段。」李若嘉解釋道。閱兵無疑是她今年最有意義的事，但它不是終點，而是一個坐標，「提醒我永遠保持行進狀態。」

從軍營到閱兵場，再回歸校園，李若嘉經歷了多重身分的轉換。回顧這段歷程，她認為自己最大的成長是「學會在集體中成就自己」。李若嘉表示，「過去我可能更關注個人表現，但現在我明白：真正的力量來自於融入一個更大的使命。」