聶衛平傳奇一生 改變世界圍棋格局

棋聖聶衛平。（新華社資料照片）

前言：從前四屆中日圍棋擂台賽締造十一連勝奇蹟，到年逾古稀仍躬身耕耘於圍棋推廣，聶衛平用一生踐行對圍棋事業的赤誠初心與執著堅守。胸前「中國」二字，上場便是山河。如今，聶衛平下完了自己的人生棋局，他的傳奇仍將繼續鼓舞著一代代的人。

2026年1月14日晚間10時55分，中國知名圍棋大師、中國圍棋協會名譽主席、「棋聖」聶衛平九段因病離世，享壽74歲，女兒聶雲菲隨後發訃告證實。這個消息讓許多人一度難以置信，社會各界廣泛哀悼之餘，也緬懷他名滿天下的圍棋成就「神話」。聶衛平對中國圍棋影響深遠，也徹底改變了世界圍棋的走向與格局。而即使年紀逐漸增大，身體狀況每況愈下，聶衛平離世前都仍在為中國的圍棋事業奔走和奉獻。

據觀察者網報導，聶衛平出生於1952年，當時還是百廢待興的建國初期，圍棋整體水平與當時世界頂尖的日本 差距巨大。但在中國十大元帥之一、資深圍棋愛好者陳毅的高度重視與支持下，1960年，中國圍棋協會正式成立，圍棋項目被納入國家運動管理體系。1961年，日本圍棋代表團訪華，日方一位50多歲職業五段女棋手在交流賽中將中國諸位高手殺得毫無還手之力，給中國圍棋界留下了非常深的陰影和恥辱。

出戰日本隊 戒酒戒橋牌

但動蕩的10年中，一眾棋手回到各自地方參加勞動，彼時10幾歲的聶衛平下鄉當了知青，整整6年沒有好好碰過棋。後來圍棋重新得到了中央領導人的重視，聶衛平也在那時嶄露頭角。1976年，中日圍棋對抗賽中，已是全國冠軍的聶衛平率中國圍棋代表團訪問日本，他以6勝1負成績戰勝了當時日本超一流選手石田芳夫九段，在日本收獲「聶旋風」稱號。接著又在1977到1979年間連續3年奪得中國圍棋錦標賽的冠軍，在中國國內建立起了統治地位。

1984年，第一屆中日圍棋擂台賽舉辦，聶衛平為中國主將，在當時中日圍棋整體實力差距懸殊的大背景下，甚至中國代表隊賽前教練提出的目標也是只要能請出超一流棋手小林光一就算及格，即使小林光一之後還有加藤正夫和藤澤秀行兩名超一流頂尖棋手。

第一屆中日圍棋擂台賽，聶衛平（右）終結了小林光一對中國棋手的不敗紀錄。（新華社）

雖然日方先鋒依田紀基拿下開門紅，但江鑄久七段一波五連勝，提前完成了請出小林光一的目標。小林光一反手就取得六連勝。背水一戰的「光桿司令」聶衛平面對著巨大的壓力，暫時戒掉了喜愛的酒與橋牌，加大了訓練強度，腦子裡全是小林光一：「睜眼看見他，閉眼也看見他，走路想著他，吃飯也想著他」，當時的國家隊領隊華以剛說，認識聶衛平20多年，從未見過他如此認真地做賽前準備。

1985年8月27日，聶衛平身著從乒乓球隊借來的繡有「中國」二字的紅色運動衫走進賽場，以此激發自己為國出征的榮譽感和鬥志。由於先天性心臟隔膜缺損，聶衛平在比賽中常因供血不足引發腦缺氧，需要鼻插氧氣管在棋盤前比賽。在與小林光一的棋局中，他也出現了缺氧症狀，並因此下出惡手，因對手並未抓住機會，聶衛平有驚無險地拿下了勝利。

擊退3高手 成民族英雄

兩天後，聶衛平在位於東京的日本棋院拿下加藤正夫，成功逼出日方主將藤澤秀行。聶衛平一行回到北京時，國務院 副總理方毅等人親自到機場迎接，在國內媒體大幅報導下，他成為全國矚目的名人，並在社會上掀起了一波學圍棋的熱潮，非常多的年輕人受到聶衛平的鼓舞開始學圍棋，甚至到了大學生以不會下圍棋為恥的地步。

考慮到年逾花甲的藤澤秀行的身體狀況，兩位主將的最後決戰被安排在了11月20日，地點定在了北京體育館，上千個座位座無虛席，陳祖德擔任比賽的裁判，還進行了電視轉播。布局階段，號稱「前五十手天下第一」的藤澤秀行並沒有在聶衛平身上占得優勢，中盤戰鬥中，聶衛平步步為營，完成了不可思議的三連勝，幫助中國隊奇蹟般地逆轉奪冠。

第一屆中日圍棋擂台賽，聶衛平勝藤澤秀行。（取材自觀察者網）

聶衛平連克日本三大頂尖高手，成為振奮民族精神的英雄。在次年舉行的第二屆中日圍棋擂台賽中，聶衛平戰勝了武宮正樹和大竹英雄兩位日本名將，並以五連勝傲人戰績率領中國隊完成連冠。第三屆擂台賽中，主將聶衛平再度帶領中國隊連續三屆比賽奪魁，自己也豪取9連勝。1988年3月26日，中國圍棋協會授予他「棋聖」稱號，這是圍棋史上唯一由官方機構授予的「棋聖」稱號。

第二屆中日圍棋擂台賽，聶衛平（左）擊敗大竹英雄。（新華社） 1988年，聶衛平被中國圍棋協會授予「棋聖」稱號。（取材自觀察者網）

培育逾百棋士、23冠軍

聶衛平在中日圍棋擂台賽上的成就，堪稱前無古人後無來者。80年代的中國處於改革開放初期，各方面都和發達國家有著巨大差距。當時的日本處於「泡沫經濟」時代，如日中天。聶衛平的勝利極大地振奮了中國人的民族自豪感，擁有無可比擬的社會意義，可能只有1986年馬拉杜納帶領阿根廷隊奪得世界杯能夠與其相媲美。

上世紀80年代，聶衛平出現在校園裡，他是人們眼中的「體育英雄」。（新華社）

聶衛平率領中國隊在擂台賽上的三連冠，標誌著中國圍棋已經達到能與日本圍棋比肩的水平。80年代末，由各大企業贊助的世界大賽開始出現，南韓 圍棋隨著曹薰鉉在第一屆應氏杯奪魁登上世界圍棋舞台，世界棋壇形成三足鼎立之勢。90年代後的世界圍棋，總體呈現出南韓有銳度，中國有厚度的格局，日本棋手在世界賽場的競爭力則逐漸式微。

第一屆應氏盃世界圍棋錦標賽冠軍決賽爆冷門，聶衛平(坐者)竟在中盤即棄子投降。贏得勝利的南韓棋士曹薰鉉獲得40萬美元獎金，聶衛平亞軍的獎金是十萬美元。（聯合報資料照）

退役後的聶衛平於1999年成立圍棋道場，至2017年培養過110名職業棋手，23名全國冠軍和世界冠軍，直到離世前，他仍在為中國的圍棋事業奔走和奉獻。

聶衛平與小棋手對弈。（中新社）

2013年，聶衛平被查出罹患癌症。手術痊癒後仍活躍在圍棋領域，更加注重發揮自己的榜樣力量。（取材自觀察者網）