我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年終回顧…扛住川普關稅風暴 彭博：永遠不要低估中國

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

又酸又辣「白人中藥」薑黃 被年輕人捧紅了

中國新聞組／整理
社交媒體上一些網友吐槽薑黃飲品難喝。（取材自每日人物社／小紅書App截圖）
社交媒體上一些網友吐槽薑黃飲品難喝。（取材自每日人物社／小紅書App截圖）

為提振精神更保持健康，中國年輕人近來流行喝市售「薑黃飲」，儘管再難以入口，看到社交平台上一段又一段直播博主稱「抗發炎」、「抗氧化」的介紹，還是強迫自己每天喝完，這又酸又辣的「白人中藥」，被不敢生病的年輕人捧紅了，市場火熱，以天貓在今年雙11期間數據，薑黃飲銷量較9月增長14倍。

但並非所有的薑黃飲喝下肚都有益身體，有時更像是一口情緒安慰劑，或是被炒翻天的「智商稅」。

又酸又辣 捏著鼻子喝

據每日人物社報導，在社交媒體上搜索「白人中藥」，這瓶小小的飲料展示出的效力讓人驚訝。在一些網友描述裡，它是感冒發燒時的「救命神藥」，能快速退熱，還能消除牙疼、偏頭疼一系列連帶症狀；它既能讓喉嚨腫痛的症狀康復，還能抵抗身體的長期低度炎症，連生理期和消化問題也在它的「治癒範圍」，無所不能到令人心疑。

但中國人對薑，有種天然的、無法抗拒的信任。在薑黃打入時下流行的「超級食物」賽道前，生薑在傳統觀念裡就經常被打上健康的標籤，尤其是冬日裡一碗冒著熱氣的驅寒紅糖生薑水，幾乎就是養生的專屬代言產品。

沿著「白人中藥」概念興起的脈絡回看，留學生和海外打工人看來是最早注意到、在社交平台上分享它的群體，主打健康治癒的飲品，褒貶不一的複雜口感，他們為薑味果蔬汁這樣的wellness shots（健康飲品）在母語裡找到恰如其分的概括總結——是的，這何嘗不是白人專屬「中藥」。

只不過「白人中藥」也不是白叫的，難喝幾乎是薑黃飲的宿命。

社交媒體上，有人把薑黃生薑檸檬飲的口感形容為「喝下去被咬了一口」，「像是吞下一個刺毛球，到了嘴裡，無數個刺頭突然伸展開，抓住你口腔裡的每個細胞，用力扯，一路往喉嚨滑也不鬆手」，如果嘴裡有細微傷口，那喝飲料的過程「傷口就像被油炸了」；有人則空腹喝下薑黃檸檬飲後胃一直反酸，燒灼感讓他們不得不掏出中和胃酸的胃藥。

「超級食物」 生意火熱

在薑黃飲火爆之前，人們最熟悉薑黃的形態是深黃色粉末，它最常出現的地方是廚房，最頻繁的用處則是醃製肉類或者給菜餚提色，直到薑黃悄悄地混入飲品。今年1月，奶茶品牌古茗推出「大橘薑黃」、「多維鮮活大橘」兩款現製飲品，被歸入古茗「超級食物茶」系列，薑黃成了新晉熱門「超級食物」。

真正讓薑黃飲走向熱銷，是盒馬、山姆等連鎖商超推出了薑黃生薑飲料。區別於現製茶飲，大型連鎖商超推出的都是Shot飲形式的果蔬汁飲料，更小的包裝，讓人們更容易接住薑黃飲料複雜的味道，而更健康的「白人中藥」概念則迅速吸引消費者的眼球和味蕾，薑黃是健康食物的認知悄悄被建立。

以盒馬在今年夏天推出的「HPP薑黃生薑檸檬汁飲料」為例，上市當月就吸引了超過3000人購買，一個多月後躍居超市冷藏飲品復購榜的榜首，超過2萬人下單；食品公司有樂島推出的「一口薑黃飲」，在小紅書上累計售出了4.6萬單；淘寶百億補貼的薑黃飲則有超過3萬人付款；而在官方旗艦店，「一口薑黃飲」也高居銷量榜第四位，是當之無愧的明星單品。

以超級食物、烘焙燕麥為基點的健康食品品牌So Acai，也推出了定價16.7元（人民幣，下同）50毫升的濃濃薑黃飲，堪稱市場上最貴的薑黃飲品，但僅天貓旗艦店購買人數就超過了2萬。

當薑黃飲逐漸從一款新奇單品，變成被反覆驗證的暢銷商品，大型連鎖商超的競爭優勢也開始顯現。

據不完全統計，商超推出的自有品牌薑黃飲品容量大多在60至120毫升不等，盒馬的定價為100毫升8.9元，小象則是60毫升6.9元，山姆則是30毫升2.33元，都遠遠低於有樂島、So Acai這樣的獨立品牌。

即便如此，橫向對比連鎖商超普通的果蔬汁價格，薑黃飲仍然是最貴的那一檔，HPP工藝就決定了薑黃飲的價格很難有大幅度的下降。HPP是High Pressure Processing（高壓處理果汁），經此工藝處理的果蔬汁營養流失率小於5%，對於薑黃這樣主打健康成分的飲品而言，HPP工藝至關重要，它最大程度上保留了新鮮蔬果的營養成分。但和更先進技術對應的，是HPP果蔬汁居高不下的生產門檻。

除了薑黃飲，更多圍繞著薑黃的產品也火熱地投入到了市場之中，薑黃軟糖、薑黃果凍、薑黃蘋果醋已經擺到人們的眼前。

薑黃有缺點 難以忽略

火熱之外，薑黃飲也有許多待解答的疑問。報導指出，作為食物，薑黃其實並不適合直接服用，它具有一種複雜的苦澀味道，既有香料強烈的衝擊性，又有一種近似泥土的腥味，兩者混雜簡直難以下嚥。薑黃飲出現前，薑黃粉常常需要配合牛奶或是烹飪的辦法使用，減輕薑黃本身的味道；而市面上的薑黃飲，幾乎都用了甜味元素來調和。

以盒馬和小象超市兩款自產的薑黃飲料為例，前者的配料表裡，蜂蜜占21%的比例，僅次於38%的生薑和38%的檸檬，按照100毫升容量折算，21g的蜂蜜約等於20g添加糖，根據「中國居民膳食指南（2022）」提出的建議，糖的攝入量每天不超過50g，最好控制在25g以下，而一瓶手掌大小的薑黃飲料就要占用四成糖攝入量。而在後者配料表裡，鳳梨汁、蘋果汁都高居前列，濃縮果汁的糖分也不可小覷。

高糖分帶來高熱量，盒馬的薑黃飲料每100毫升445千焦，小象的薑黃飲料則是每100毫升196千焦，作為對比，每100毫升可樂的熱量只有180千焦。社交平台上，有人通過動態血糖儀觀測喝完盒馬自產薑黃飲後的血糖變化，餐後血糖幾乎是「旱地拔蔥」式的飆升。

浙江省中山醫院消化內科副主任施一春曾解釋薑黃飲料高含糖量背後的風險，高糖攝入本身就是現代飲食中導致炎症的重要因素，糖分攝入過多，會擾亂腸道菌群生態，引起體內糖化反應，為了「抗炎」而喝下的薑黃飲料，最終對於一部分人來說，卻有可能因為糖分過高導致炎症加劇。

另一項繞不過去的質疑是，容量在60到120毫升間的濃縮薑黃飲，其中能有多少能被人體吸收的薑黃素？翻看薑黃飲配料表，盒馬薑黃飲中薑黃占比僅占3%，小象分別是約2%的薑黃原漿和≥5g/kg的薑黃粉，配料表裡占比17%的小黃薑原漿，本質依然是生薑的一種。

更重要的是，薑黃素是一種很難直接吸收的營養元素，如果沒有正確的飲用方法，大部分薑黃素會被直接代謝出體外。

營養師沈夏冰在分析薑黃飲料時提到，當前市場上許多薑黃飲品都在想辦法提升薑黃素的吸收率，採用包埋技術提高薑黃素溶解度，或是加入黑胡椒提高協同效應。但黑胡椒和椰子油難免影響口感，想維持口感，糖分的添加必不可少；而糖分一旦添加過多，薑黃飲的「抗炎」優點就完全失去了意義，這幾乎成為薑黃飲品的不可能三角。

是保健捷徑還是安慰劑？

儘管如此，不少被健康焦慮裹挾的當代都市人，仍願意信任關於健康食物的宣傳。知萌諮詢機構發布的「Z時代健康消費趨勢報告」顯示，六成以上的Z世代群體關注自身健康狀況，他們將健康視作日常維穩的剛需，會主動干預、管理。進入12月後，流感在全國多地肆虐，很多打工人都在想方設法地保證身體健康，不能生病或是不敢生病，卻又「沒時間健身鍛鍊」、「沒精力規畫營養飲食」，符合「短平快」概念的高濃縮型薑黃飲就成「捷徑」。

只是「捷徑」並不一定是百分百正確的途徑。報導指出，喝下薑黃飲的那刻，看起來是又貫徹了今天的健康生活方式，但細究背後的營養成分，喝下的可能只是將近20克的糖分和輕易代謝掉的3克薑黃素。

被快節奏的生活催趕，人們不由自主地追求最具性價比的健康方式，焦慮也催生了消費品牌造出一個又一個新的概念，「超級食物」紛至沓來，每個看起來都有益於健康。

根據牛津詞典的定義，「超級食物」是「一種營養豐富、被認為對健康特別有益的食物」，然而，它並不具有嚴格的科學定義。2007年，歐盟禁止將「超級食物」用於食品和飲料產品，除非附有歐洲食品安全局批准的健康聲明。目前國內市場上的薑黃飲也基本上都不具有保健品的相關認證標誌，「脆皮打工人」很難對一瓶濃縮飲料抱有太渺遠的幻想。

營養學家顧中一在接受媒體採訪時也表示，「超級食物其實就是宣傳上的噱頭」。被貼上「超級食物」標籤的產品，事實上並不會比傳統的、普通的果蔬更健康，食物的營養價值並非靠消費品牌新推出的某項產品決定，健康、均衡的攝入才是更重要的營養保障。

「白人中藥」看似以「更適合中國寶寶」的姿態落地，再加上「超級食物」、「藥食同源」種種概念，輕易地獲取了年輕人們的信任。而薑黃飲真正販賣的，也許並不是配料表裡不確定克重的薑黃素，而是「我已經為健康努力了」的感受。

這種感受抵消掉年輕人們對健康的日常焦慮，一瓶巴掌大小的Shot飲，只要忍住酸和辣，兩三口嚥下，守護健康的動作似乎就已經完成了。

薑黃飲究竟是有益身體的健康飲品，還是在廠商及博主們漫天的宣傳中，有時更像是一種情緒安慰劑，成為自己在工作和生活壓力下的出口？安徽中醫藥大學第一附屬醫院中藥房副主任劉勇的建議也許可以參考，他表示，若想補充薑黃素，可在燉肉、煮菜時添加少量薑黃粉，既經濟實惠，又能達到溫和補充的效果，無需依賴高溢價的飲品。

有網友自製了52包薑黃飲後，擔心自己喝完成了「小黃人」要如何見人。（取材自小紅書...
有網友自製了52包薑黃飲後，擔心自己喝完成了「小黃人」要如何見人。（取材自小紅書）
不少年輕人為了健康每天一杯薑黃飲。（視頻截圖）
不少年輕人為了健康每天一杯薑黃飲。（視頻截圖）
薑黃。（取材自小紅書）
薑黃。（取材自小紅書）
盒馬推出「HPP薑黃生薑檸檬汁飲料」。（取材自每日人物社／盒馬App截圖）
盒馬推出「HPP薑黃生薑檸檬汁飲料」。（取材自每日人物社／盒馬App截圖）
有網友分享添加薑黃粉做成咖哩牛肉的做法。（視頻截圖）
有網友分享添加薑黃粉做成咖哩牛肉的做法。（視頻截圖）
網友自製薑黃飲。（視頻截圖）
網友自製薑黃飲。（視頻截圖）
做薑黃檸檬飲的材料很簡單。（視頻截圖）
做薑黃檸檬飲的材料很簡單。（視頻截圖）
市售薑黃飲產品。（取材自每日人物社）
市售薑黃飲產品。（取材自每日人物社）
古茗推出「多維鮮活大橘」現製飲品。 （取材自每日人物社／小紅書App截圖）
古茗推出「多維鮮活大橘」現製飲品。 （取材自每日人物社／小紅書App截圖）
網友分享做完薑黃飲後手掌呈黃色。（視頻截圖）
網友分享做完薑黃飲後手掌呈黃色。（視頻截圖）

血糖 蜂蜜 歐盟

上一則

6大學生參觀內蒙礦廠溺斃案調查結果 點名42人問責

下一則

300元軟件可「無感知」監控員工 網轟：侵犯隱私

延伸閱讀

傾聽、情感回應… 中國新賽道「秒回師」暴紅 時薪150元

傾聽、情感回應… 中國新賽道「秒回師」暴紅 時薪150元
莫言2025年終總結：70歲學會拍Vlog 自嘲減肥只輕了2兩

莫言2025年終總結：70歲學會拍Vlog 自嘲減肥只輕了2兩
台灣青年斜槓潮 近5成都兼職 企業缺工考驗雇主

台灣青年斜槓潮 近5成都兼職 企業缺工考驗雇主
醫藥／常去演唱會、戴耳機聽音樂 年輕人也會聽損

醫藥／常去演唱會、戴耳機聽音樂 年輕人也會聽損

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42

超人氣

更多 >
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？
不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」
好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因
退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則