敢掀桌子的古典美人 聊聊演齊四大名著的何晴

何晴被稱「古典第一美女」。（取材自微博）

在那個還沒有精致妝造、重度濾鏡的年代裡，何晴展現在鏡頭前的，永遠是一種真實、令人心動的美。幾乎沒人想得到，她溫柔的外表下，還有一個嫉惡如仇的靈魂。

何晴在「情劍山河」中飾演周娥皇。（取材自微博）

2025年12月14日，知名女演員何晴因病去世消息突然傳來，家屬發布的訃告顯示，何晴於12月13日離世，享年61歲。這個消息令人們感到震驚，曾經主演多部熱播劇的何晴，已經很久沒有出現在人們眼前，人們本以為，這位已經到了退休年齡的資深演員，應該幸福低調地過著幕後生活，沒想到這長久的沉寂中，她堅強的與病魔搏鬥，也才知道，這位「古典美女」生活中是一個女漢子，路見不平敢掀桌子，而面對死亡，她也是這樣剛硬的態度。

綜合中國新聞周刊、潮新聞報導， 上一次，何晴的名字出現在熱搜榜上，還是在2024年9月。當時，電影「紅樓夢之金玉良緣」遭遇了演技差、顏值低等諸多惡評，觀眾也因此開始懷念經典影視劇中那些令人念念不忘的美人角色。

在盤點這些角色的過程中，網友發現，何晴是唯一一位在中國古典「四大名著」改編的影視劇中，均出演重要角色的演員。不僅如此，何晴還是中國大陸第一批「瓊瑤 女郎」，也參演過諸多熱播的金庸劇、現代劇，演藝經歷相當豐富。在這些古裝劇中，何晴不僅有動人的外表，舉手投足之間更是有一股雋永的古典氣息，彷彿是從文學作品原著中走出的人物。

何晴飾演「小喬」。（取材自微博）

演齊四大名著經典角色

在年輕時就集齊「四大名著」的何晴，是20世紀90年代觀眾眼中的「熟面孔」。從19歲出道以來，她不斷創造出家喻戶曉的作品。1984年，她在「西遊記」中飾演菩薩的化身「憐憐」；1988年，她在電影版「紅樓夢」中飾演「紅顏薄命」的秦可卿；1993年，她又在「三國演義」中扮演活潑智慧的小喬；1996年，她在「水滸傳」中扮演著名美女李師師。每一個角色都是古典文學中的經典女性角色。

從這些劇目也看得出，何晴的演藝事業，受益於影視劇高速發展的20世紀八九十年代，也因為這些機遇，她幸運地獲得了大眾的關注。這些形象火爆到什麽程度？當時的何晴，與演員陳紅等人一起，成了那個年代古典美女的標誌。人們將氣質內斂的何晴與活潑外放的陳紅，並列在「古典美女排行榜」的前幾位。最誇張的時候，連街邊的攤上，都擺滿印著她們形象的掛曆。

「古典美女」的煉成，當然需要一些機緣巧合，何晴走入演藝圈的經歷也同樣如此，1982年，李連杰 主演的「少林寺」電影火爆起來，於是1983年，香港 三洋公司的導演華山在浙江昆劇團挑中了何晴，給了她第一部戲「少林俗家弟子」。

有意思的是，拍完這部戲，何晴從北京坐火車回杭州，在火車上巧遇了「西遊記」的導演楊潔，以及自己在昆劇團的同學——在「西遊記」中扮演孫悟空的六小齡童。當時，楊潔恰好在尋找「憐憐」的扮演者。就這樣，新的機會來到了何晴的面前。

看起來好像是機遇偶然降臨，但是，出身劇團的何晴本身也確實有實力，無愧於她所受的科班訓練。

何晴彩排「遊園」劇照，飾演杜麗娘（右），孫繼紅飾演春香（左）。（取材自潮新聞）

進浙江昆劇團 入明星班

1978年，14歲的何晴同時報考了中國戲曲學院、浙江藝校、浙江昆劇團。但是，國戲沒被選上。浙昆世字輩表演藝術家沈世華經過考場，看到門口有個小姑娘在哭，大大的眼睛，沉靜清麗，走過去問她考得怎麼樣，何晴說沒錄取，理由是「嗓子太窄」，年齡又比其他學員大1歲。後來，何晴因為唱功和嗓音出眾，考上了浙江昆劇團，成為當時「明星班」的一員。

這個班一共60人，按照年齡分成小班和大班，14歲的何晴分在小班，年齡大一些的六小齡童等分在大班。六小齡童回憶：「何晴是我在浙江昆劇團學員班學藝時的小班同學。她深諳昆曲，會戲甚多。尤其在日後從事的影視藝術中收獲頗盛，觀眾都稱她『憐憐姐姐』 （央視版「西遊記」中她飾演的角色）」。

進入學員班分行當，何晴分到閨門旦，當時浙昆為「秀字輩」配備的「導師」班底可以說是全國最強。但一開始，劇團並未看好何晴，因為她的身高並不出眾，但她5年裡一直刻苦練習基本功，從不間斷，這才等到了被香港導演挑中的機會。

1989年「大眾電影」11月刊封面人物是時的青年演員何晴。（取材自微博）

扮相太美 團員喊她仙姑

何晴的同學湯建華表示，當時「秀字輩」第一次彩排「遊園」，姚傳薌老師親授。除了「遊園」，何晴也演過「千裡送京娘」裡的京娘，「在我們這批同學裡，她唱『千裡送京娘』唱得非常好」，不光是學戲，何晴也喜歡美術，和中國美院的很多老師都有來往。

何晴還演出過「八仙過海」裡的何仙姑，同學邢岷山稱，何晴的何仙姑扮相太漂亮了，團裡男生都特喜歡她，叫她「仙姑」，且多年後，何仙姑的唱腔，何晴一直沒忘。在綜藝節目裡，何晴還能隨時演唱當年表演的劇目，聲音絲毫未變，身段也和當年一樣。

演出「西遊記」裡的少女憐憐之後，何晴陸續接到了電影「紅樓夢」中的秦可卿等角色，慢慢集齊了「四大名著」，以及更多令人印象深刻的美女角色。她也總是謙虛地表示，自己的運氣很好，很多事都是機緣巧合。除去自身的外貌和演技之外，傳統影視業大發展的年代裡，精良的影視製作，劇本創作上的嚴格、精緻，都為何晴的角色增添了不少光彩。何晴本人也十分認可這一點。

何晴古裝扮相絕美。（取材自微博）

古裝劇 當之無愧代表

在出演「三國演義」多年之後，劇組再次聚首，何晴還曾激動地表示，出演這部電視劇，根本不用跟她談「錢」這個字。因為她認為，很少有劇組願意花費4個月的時間，給演員做形體訓練，分析人物，讀劇本，這種完全專注於表演上的創作和熏陶，讓她有一種幸福感。

就這樣，在外表、演技和機遇的加持之下，何晴成為古裝劇中當之無愧的「古典美人」的代表。無論出演任何身份、任何年紀的角色，她在角色本身的性格之外，都會演繹出一股溫柔典雅之氣，讓人難以忘懷。

現代版「瓊瑤女郎」 兩段感情轟動一時

何晴生於浙江衢州，是典型的江南女子，氣質溫婉柔和。在朋友們和同學們看來，她言語斯文，很少發火。但何晴對自己的認知完全與別人不同，她自稱脾氣火爆、直爽，看起來好像不發火，僅僅是因為不「擅長」。實際上，對看不慣的人和事，何晴甚至會選擇直接「動手」解決，哪怕對方是比她體力強得多的男性，她也從不懼怕。生活中的何晴反差感很大，特別活潑好動，完全是女漢子形象。

這和何晴的個人經歷有很大關係，何晴在家中是長女，大山裡長大，小時候爸爸常帶她上山打獵，「爬樹這件事對她來說就是家常便飯，易如反掌」，浙昆同學邢岷山回憶，「在班裡，沒有一個男孩爬樹爬得過她」，「她敢和男孩打架，經常衝在最前面」。而且，不是男生帶她玩，而是她帶男生玩，還專撿那些沒路的地方爬，湯建華說，「那時把我們幾個小男生都爬哭了」。

何晴被朋友形容個性像女漢子。（取材自微博）

女漢子 看不慣直接動手

疼愛何晴的父親在她19歲時就去世了。那時，在昆劇團的她才被導演挑中，演藝事業剛剛起步，卻又必須承擔起對母親和未成年妹妹的責任。在父親的遺體告別儀式上，她沒有哭，只是對自己說：你長大了，你要肩負起家庭的責任。這個剛剛走進演藝圈的少女，因為家庭的變故一夜長大，從此，她開始學會用剛硬的方式保護自己和身邊的人。

何晴曾在訪談節目裡，講述自己年輕時幾次發火的經歷。她最初到北方工作時，在飯桌遇見一些男性講髒話，她看不慣，就直接將自己面前的飯菜和酒杯一起掀了，對方居然被她的氣場震懾住了。還有一次拍戲時，她遇見一個講話不禮貌的副導演，瘦弱的她一生氣，直接把這個身材較胖的副導演推了出去，把對方嚇得完全蒙掉。

何晴與前夫許亞軍、兒子許何合影。（取材自微博）

敢愛敢恨 為愛不顧爭議

一個人的性格正是這樣塑造而成。在自己的個人生活上，何晴也是一貫如此地敢愛敢恨，瀟灑豁達。在事業巔峰時期，她曾與著名演員劉威相戀多年，甚至被人認為是一對夫妻，但最終沒有修成正果。後來，何晴又不顧爭議，和當時已婚的著名的男演員許亞軍相戀結婚，這段愛情曾經轟動一時，許亞軍當時有家庭。但何晴並沒有顧及這些。不過，兩人最終由於事業等原因選擇離婚。

何晴自述，她和許亞軍離婚後一直是好朋友，她和對方下一任妻子也成為好友，還會和前夫一起出席孩子的家長會，毫無嫌隙。

這個如古典山水畫中女子一樣的人物，心中卻總是上演著一幕幕的金庸武俠劇場景。在交朋友時，她也和戀愛時一樣容易「一見鍾情」，她更關注的，是對方的脾氣性格，以及對方是否和她一樣直爽、豁達。歌手黃綺珊在1995年演唱過何晴主演的電視劇「夢斷南洋」的主題曲，兩人因為這個機緣成為好朋友，何晴對黃綺珊的評價是「本真、純真」。

多年後，黃綺珊在「我是歌手」節目中演唱了一首「離不開你」，走上事業巔峰，何晴在聽到那段演唱時仍感動不已，直接在家人面前感動落淚，「不能克制自己」。

而這樣集溫柔與瀟灑於一身的性格，這樣在真實生活中曾經的磨礪，才是人們能夠在何晴身上看到複雜美感原因。

很多人都知道，何晴很早就成為「瓊瑤女郎」，1992年，她在「青青河邊草」中出演女二號華又琳。在何晴的演繹之下，「華又琳」不像一般言情劇中的女二號那樣有著令人厭惡的性格，而是一位端莊大氣、腹有詩書的現代女性，在面臨情感糾結時果斷退出，轉身追尋自己的價值。

何晴在「青青河邊草」裡的扮相。（取材自潮新聞）

演各種角色 選擇做自己

這樣的性格，正是何晴本人性格的一重投影，也像是她人生的寫照。她不是悲劇收場的秦可卿，也不完全是溫柔、機靈的小喬，在千變萬化的角色背後，何晴依然選擇做自己。

實際上，面對死亡，她或許也是這樣剛硬的態度。大約10年前，黃綺珊曾透露何晴患有腦瘤，為她祈禱。但後來，人們偶爾會看到何晴精神煥發地出現在公共場合，以為她已經戰勝了病魔。但如今，人們明白，她是在用一貫的堅強與剛硬，面對著這個世界，沒有輕易放棄。