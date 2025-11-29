AI魔改山海經 中國小學生沉迷 每天念咒語…

AI山海經在網路上暴紅，甚至滲透到低齡群體中。（視頻截圖）

AI 動畫、網路遊戲……，中國年輕人沉迷在各式各樣科技編織而成的娛樂中，然而這些五光十色的休閒卻暗藏暴力、血腥和成癮風險。如何讓孩子從這些經過演算法、精心設計的賽博陷阱中逃脫，成為許多家長的課題。

AI山海經裡的木棍人。（視頻截圖）

「通通通通撒呼啦」、「哩哩哩辣力辣」……天津市河東區李女士發現，自己的孩子最近總是念著這些宛如咒語的詞彙，彷彿「著了魔」。後來她才知道，這些看似無意義的音節，其實是AI生成動畫角色的名字，有木棍人、仙人掌象，還有耐克鞋鯊魚。這些由AI拼接而成的形象被孩子們統稱為「外國山海經」或者「AI山海經」，但詭異的造型下夾雜不少暴力、血腥詞彙和內容，恐對孩子造成負面影響。

短視頻平台 推波助瀾

法治日報報導，「外國山海經」、「AI山海經」等AI魔改內容近期在網路上迅速走紅，甚至滲透到低齡群體中，包含血腥暴力、惡搞低俗內容的「邪典動畫」也借助AI技術捲土重來。除此之外，部分經AI魔改後的內容還被製作成商品，在電商平台銷量不俗，儼然形成一股另類商機。

AI動畫用鮮艷的色彩吸引孩童注意力。（視頻截圖）

今年暑假，山東韓女士六歲的侄子小宇突然問她：「姑姑，中國也有山海經嗎？」小宇的書包上掛著「耐克鞋鯊魚」掛件，房間裡也擺滿了各種造型怪異的玩具，這孩子第一次接觸「山海經」的概念，竟是透過這些外來的、且由AI生成的產物。

報導稱，在短視頻平台的推波助瀾下，小宇已經出現了明顯的模仿行為，「經常模仿視頻裡怪異形象的動作，覺得很帥」。韓女士說，為了糾正孩子的認知，其父母也曾嘗試限制小宇刷短視頻的時間，引導他觀看優質動畫，耐心講解不良內容的危害，但收效甚微。「我能理解他想融入集體的心情，但眼睜睜看著他被這些內容所影響，我真的很著急。」

血腥場景 把眼珠吃掉

李女士注意到，很多由AI生成的圖片和視頻風格詭異，其中不乏「殺死」、「燒死」等暴力詞彙，以及「用刀砍人」等危險動作。

廣東的梁先生有個三歲的女兒，最近他發現，女兒頻繁被短視頻平台推送動畫風格的「邪典視頻」。「這些視頻大多是卡通或3D風格，很吸引小孩子，但是卻暗藏著很多令人不適的畫面。」梁先生舉例說，視頻中存在殘害肢體、角色從高處墜落等血腥場景，甚至有「把自己的眼珠子挖出吃掉」的畫面。

許多AI動畫內容低俗，甚至出現奧特曼懷孕的情節。（視頻截圖）

視頻色彩鮮艷 吸引兒童

「有些內容成年人看了都覺得不適，更何況三歲的孩子。我很擔心這類視頻會對孩子造成不良影響。」梁先生說。為了屏蔽這類內容，他曾嘗試投訴視頻、點擊「不喜歡」，但相關內容仍會被持續推送給孩子。

浙江省的俞女士也發現，孩子在觀看超級飛俠、奧特曼 等正版動畫片後，平台會自動彈出一批顏色鮮艷卻毫無營養的衍生視頻，其中不乏「奧特曼懷孕」、「小豬佩奇打骷髏」等暴力惡搞內容。俞女士擔憂地說：「我擔心長期接觸這類短視頻，會影響孩子的認知能力和專注力。現在他對篇幅稍長的繪本、書籍已經有了排斥心理，根本沒有耐心看完。」

耐克鞋鯊魚。（視頻截圖）

一名受訪者透露，他曾任職的公司就在製作這種類型的視頻，旗下幾百個視頻號都在持續推送「邪典動畫」。這類視頻將經典的動漫人物進行二次創作，並使用AI生成視頻，內容通常以動漫角色為外殼，填充戀愛情節或暴力衝突、混戰場面，由於兒童的判斷能力有限，容易信以為真。

然而，這些視頻因為色彩鮮艷，更容易吸引兒童，也因為流量表現優異，甚至能獲得平台支持；平台算法助推不良內容形成傳播閉環，「孩子一旦刷到觀看，平台就會推送更多同類內容。」

外國山海經玩具。（取材自官網）

低俗獵奇 顛覆歷史經典

報導指出，另一類「邪典視頻」是對中華傳統文化進行歪曲和汙名化。比如，「紅樓夢」中的人物在進行「魔法戰爭」，「三國演義」兩軍對壘演變成「激光大戰」等，經典作品的核心內涵被徹底顛覆。

專家指出，這類AI魔改將「低俗獵奇」包裝為「趣味創新」，逐步侵蝕文化傳承與下一代成長的健康土壤，甚至可能在他們心中埋下「經典可隨意解構」、「歷史可肆意戲說」的錯誤認知。

AI動畫角色拼接了許多元素，造型怪異。（視頻截圖）

除此之外，一些AI魔改內容已經實體化，逐漸「侵入」現實世界，形成一個畸形產業鏈。

衍生商品 成社交貨幣

以「外國山海經」為關鍵詞在電商平台檢索，有不少形象被印在衣服上或做成盲盒、積木等產品售賣。有些商品標籤直接標註「給孩子的禮物」、「兒童玩具」等詞語，部分商品展示圖衣著暴露、動作挑逗，並且未作年齡區分。

這些衍生商品還會引發未成年人之間的「隱性」攀比。韓女士說，這種盲盒價格便宜的單價僅人民幣一、兩元（約0.28美元），在孩子間引發收集熱潮，「如果別人有自己沒有，孩子會產生心理落差，甚至遭到排擠」。